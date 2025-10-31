В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Встреча с ветеранами боевых действий, волонтерами, активистами "Молодой Гвардии Единой России", учителями, руководителями организаций прошла в подмосковных Химках в преддверии Дня народного единства, участников программы патриотического воспитания наградила глава муниципалитета Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

"Каждый вносит свой вклад в общее дело: работает с молодежью, поддерживает военнослужащих и помогает волонтерам СВО. Десятки добровольческих групп плетут маскировочные сети, создают более 40 видов продукции и собирают гуманитарную помощь. Тысячи химчан, включая предпринимателей, сотрудников предприятий и активных жителей, помогают отправлять грузы нашим военным", – сказала Землякова, ее слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что особое внимание уделяется работе с молодежью.

"Ветераны, историки, учителя и депутаты проводят лекции, уроки и патриотические мероприятия. Все это демонстрирует связь поколений, любовь к Родине и преданность стране. Наша сила — в единстве", – заявила Землякова.

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты.