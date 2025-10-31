https://ria.ru/20251031/vstrecha-2052117921.html
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий - РИА Новости, 31.10.2025
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
Встреча с ветеранами боевых действий, волонтерами, активистами "Молодой Гвардии Единой России", учителями, руководителями организаций прошла в подмосковных... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:53:00+03:00
2025-10-31T15:53:00+03:00
2025-10-31T15:53:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
александр александров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052117585_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b7ef669462e83ad6867be7ce10eb4675.jpg
https://ria.ru/20251030/roeabilitatsiya-2051916511.html
https://ria.ru/20251030/khimki-2051916906.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052117585_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1e149053b4110e82464b71bdd92bb941.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), александр александров
Химки (городской округ в Московской области), Александр Александров
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
В подмосковных Химках прошла встреча с волонтерами и ветеранами боевых действий
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Встреча с ветеранами боевых действий, волонтерами, активистами "Молодой Гвардии Единой России", учителями, руководителями организаций прошла в подмосковных Химках в преддверии Дня народного единства, участников программы патриотического воспитания наградила глава муниципалитета Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
"Каждый вносит свой вклад в общее дело: работает с молодежью, поддерживает военнослужащих и помогает волонтерам СВО. Десятки добровольческих групп плетут маскировочные сети, создают более 40 видов продукции и собирают гуманитарную помощь. Тысячи химчан, включая предпринимателей, сотрудников предприятий и активных жителей, помогают отправлять грузы нашим военным", – сказала Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что особое внимание уделяется работе с молодежью.
"Ветераны, историки, учителя и депутаты проводят лекции, уроки и патриотические мероприятия. Все это демонстрирует связь поколений, любовь к Родине и преданность стране. Наша сила — в единстве", – заявила Землякова.
В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты.
В рамках события были вручены награды волонтерам, активистам, руководителям организаций, учителям и спикерам. Среди отмеченных – руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров, директор "Тридцать первой школы" Ольга Марасанова, директор многофункционального социального комплекса "Восход" Андрей Малютин и другие.