В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
31.10.2025
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
Встреча с ветеранами боевых действий, волонтерами, активистами "Молодой Гвардии Единой России", учителями, руководителями организаций прошла в подмосковных...
химки (городской округ в московской области)
александр александров
химки (городской округ в московской области)
Новости
ru-RU
1920
1920
true
химки (городской округ в московской области), александр александров
Химки (городской округ в Московской области), Александр Александров
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий

В подмосковных Химках прошла встреча с волонтерами и ветеранами боевых действий

В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
В Химках отметили волонтеров, активистов и ветеранов боевых действий
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Встреча с ветеранами боевых действий, волонтерами, активистами "Молодой Гвардии Единой России", учителями, руководителями организаций прошла в подмосковных Химках в преддверии Дня народного единства, участников программы патриотического воспитания наградила глава муниципалитета Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
"Каждый вносит свой вклад в общее дело: работает с молодежью, поддерживает военнослужащих и помогает волонтерам СВО. Десятки добровольческих групп плетут маскировочные сети, создают более 40 видов продукции и собирают гуманитарную помощь. Тысячи химчан, включая предпринимателей, сотрудников предприятий и активных жителей, помогают отправлять грузы нашим военным", – сказала Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что особое внимание уделяется работе с молодежью.
"Ветераны, историки, учителя и депутаты проводят лекции, уроки и патриотические мероприятия. Все это демонстрирует связь поколений, любовь к Родине и преданность стране. Наша сила — в единстве", – заявила Землякова.
В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также муниципальные депутаты.
В рамках события были вручены награды волонтерам, активистам, руководителям организаций, учителям и спикерам. Среди отмеченных – руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров, директор "Тридцать первой школы" Ольга Марасанова, директор многофункционального социального комплекса "Восход" Андрей Малютин и другие.
Химки (городской округ в Московской области)Александр Александров
 
 
