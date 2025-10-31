Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Позиции стран по вопросу выработки инструментов контроля над вооружениями радикализируются, это усложняет поиск компромиссов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"К сожалению, по причине усиления поляризации мнений государств прогресса в этом плане (переговоров по выработке юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями - ред.) пока не наблюдается. Более того, из-за сложной геополитической ситуации позиции стран по многим вопросам в области КВРН радикализируются, что еще больше усложняет поиск точек соприкосновения," – сказал он.