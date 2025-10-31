Рейтинг@Mail.ru
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/vooruzheniya-2051990547.html
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений - РИА Новости, 31.10.2025
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений
Позиции стран по вопросу выработки инструментов контроля над вооружениями радикализируются, это усложняет поиск компромиссов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T03:26:00+03:00
2025-10-31T03:26:00+03:00
женева (город)
россия
геннадий гатилов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/29/1524512954_244:306:3076:1899_1920x0_80_0_0_81b4b46c5a7b31dfe835d9820fcc3862.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051956410.html
https://ria.ru/20251031/gatilov-2051986353.html
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/29/1524512954_778:253:3076:1977_1920x0_80_0_0_ec1e486461523e46001bfe5faa1f89c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), россия, геннадий гатилов, оон
Женева (город), Россия, Геннадий Гатилов, ООН
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений

Гатилов: позиции стран по контролю вооружений радикализируются

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Позиции стран по вопросу выработки инструментов контроля над вооружениями радикализируются, это усложняет поиск компромиссов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"К сожалению, по причине усиления поляризации мнений государств прогресса в этом плане (переговоров по выработке юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями - ред.) пока не наблюдается. Более того, из-за сложной геополитической ситуации позиции стран по многим вопросам в области КВРН радикализируются, что еще больше усложняет поиск точек соприкосновения," – сказал он.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Ульянов прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вчера, 20:12
Говоря о предстоящей в январе 2026 года сессии Конференции по разоружению на площадке ООН в Женеве, Гатилов отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, как будет выстраиваться ее работа.
"Многое будет зависеть от усилий будущих председателей форума, представляющих разные страны, со своей стороны мы, естественно, будем оказывать им соответствующую поддержку", - отметил дипломат.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гатилов призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями
01:59
 
Женева (город)РоссияГеннадий ГатиловООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала