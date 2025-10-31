https://ria.ru/20251031/vooruzheniya-2051990547.html
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений - РИА Новости, 31.10.2025
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений
Позиции стран по вопросу выработки инструментов контроля над вооружениями радикализируются, это усложняет поиск компромиссов, заявил в интервью РИА Новости
Гатилов заявил о радикализации позиций стран по контролю вооружений
Гатилов: позиции стран по контролю вооружений радикализируются
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Позиции стран по вопросу выработки инструментов контроля над вооружениями радикализируются, это усложняет поиск компромиссов, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"К сожалению, по причине усиления поляризации мнений государств прогресса в этом плане (переговоров по выработке юридически обязывающих инструментов в области контроля над вооружениями - ред.) пока не наблюдается. Более того, из-за сложной геополитической ситуации позиции стран по многим вопросам в области КВРН радикализируются, что еще больше усложняет поиск точек соприкосновения," – сказал он.
Говоря о предстоящей в январе 2026 года сессии Конференции по разоружению на площадке ООН
в Женеве
, Гатилов
отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, как будет выстраиваться ее работа.
"Многое будет зависеть от усилий будущих председателей форума, представляющих разные страны, со своей стороны мы, естественно, будем оказывать им соответствующую поддержку", - отметил дипломат.