В Пермском крае хотят запретить продажу вейпов - РИА Новости, 31.10.2025
10:55 31.10.2025
В Пермском крае хотят запретить продажу вейпов
В Пермском крае хотят запретить продажу вейпов
пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
ПЕРМЬ, 31 окт - РИА Новости. Правительство Пермского края предложило запретить розничную продажу устройств для употребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории региона, инициатива будет рассмотрена на заседании краевого законодательного собрания в ноябре, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Правительство Пермского края предлагает ввести запрет на розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции. Инициативу в заксобрание внёс губернатор Дмитрий Махонин. Планируется, что проект закона депутаты рассмотрят в ноябре", - говорится в сообщении.
Запрет будет касаться продажи электронных приборов, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей. Для нарушителей предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
В случае принятия законопроекта запрет продажи вейпов начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Продукция vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов
Пермский крайДмитрий Махонин
 
 
