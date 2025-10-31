Рейтинг@Mail.ru
Орбан: Венгрия хочет от США исключения из санкций на покупку газа из России - РИА Новости, 31.10.2025
11:25 31.10.2025
Орбан: Венгрия хочет от США исключения из санкций на покупку газа из России
Орбан: Венгрия хочет от США исключения из санкций на покупку газа из России
в мире
россия
сша
венгрия
виктор орбан
роснефть
лукойл
в мире, россия, сша, венгрия, виктор орбан, роснефть, лукойл
Орбан: Венгрия хочет от США исключения из санкций на покупку газа из России

Орбан: Венгрия хочет от США исключения из санкций против энергокомпаний России

БУДАПЕШТ, 31 окт - РИА Новости. Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы должны заставить американцев понять эту странную ситуацию, все сложности которой они могут не знать, если мы хотим, чтобы они предоставили исключения из американских санкций против России", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
На прошлой неделе США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Орбан в ноябре обсудит с Трампом организацию саммита России и США
30 октября, 10:42
 
