"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Вопрос поддержки киевского режима может окончательно расколоть ЕС. В Восточной Европе появилось несколько правительств, готовых создать альтернативный Брюсселю центр силы. С соответствующей инициативой уже выступила Венгрия. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.

Особое мнение

Будапешт все больше оппонирует Киеву. И Виктор Орбан, несмотря на уговоры союзников, свою позицию не меняет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

"Мы хотели бы, чтобы ту Украину, которая останется, не принимали в ЕС. Достаточно стратегического партнерства", — заявил он в интервью телеканалу М1. И добавил: иначе — война, а также бесконечная трата денег.

А воровство замороженных российских активов — это "прелюдия к войне". По его словам, единственный способ предотвратить эскалацию конфликта — прямые переговоры с Москвой. Причем Орбан уверен, что у ЕС заканчиваются силы и деньги для поддержки Киева. С его точки зрения, сегодня главный вопрос: кому финансировать то, что уцелеет от Украины.

Сердца трех

Как сообщил изданию Politico главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, Будапешт планирует создать альянс в рамках ЕС, "скептически настроенный к Украине". Виктор Орбан хочет объединиться с Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Венгерский лидер надеется реализовать это до декабрьского саммита ЕС, что очень непросто. Так, ANO 4 октября набрала 34,5% голосов, но к формированию кабмина приступила только 27 числа. Впрочем, у Бабиша большой управленческий опыт (он был премьером Чехии с 2017-го по 2021-й), поэтому у местных СМИ почти нет сомнений в том, что он быстро справится. Помешать может только сторонник Брюсселя президент Петер Павел, если откажется утверждать правительство, куда, как ожидается, войдут правые "Свободная и прямая демократия" (результат на выборах — 7,78%) и "Автомобилисты для себя" (6,77%).

Как бы там ни было, Бабиш публично обещал отказаться от государственной программы поставок боеприпасов Украине, выражал недовольство ростом расходов на оборону в рамках политики НАТО и зеленым курсом ЕС. Его предполагаемые союзники по правящей коалиции позволяли себе еще более смелые высказывания на эти темы.

Что касается Фицо, то он ведет себя осторожно. "С одной стороны, мы говорим, что каждая страна имеет право принимать решение о своих перспективах, но с другой — подчеркиваем: Украина должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу", — сказал он во время встречи с Владимиром Путиным в сентябре.

Братислава не желает оказывать ВСУ военную помощь, так как Киев долги не вернет. Кроме того, Фицо, как и Орбану, не нравится идея спонсирования Украины за счет замороженных российских активов.

Разумеется, в Москве положительно отнеслись к идее формирования антиукраинского блока внутри Евросоюза. "Пусть и немногочисленные, но есть и государства в ЕС, которые отстаивают свои права, используя механизмы, которые у них есть. Им сложно, но посмотрим, что будет дальше", — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Большая перемена

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин пояснил РИА Новости: венгры не хотят тратиться на киевский режим, так как у самих хватает проблем. Плюс у Орбана сложные отношения с Зеленским. Конфликт даже не пытаются скрывать.

"Идея "коалиции нежелающих" в противовес той, которая сейчас обсуждает отправку европейских войск на Украину, понятна. Но быстро не получится. Орбану, Фицо и Бабишу предстоит согласовать позиции, чтобы делать совместные заявления. Тем не менее, если все сложится, сторонникам киевского режима в ЕС станет намного сложнее", — полагает эксперт.

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко видит в инициативе Будапешта большой потенциал.

"Орбан — один из немногих европейских лидеров, мыслящих прагматично. Конечно, таким людям нужно объединяться. Фицо и Бабиш вполне подходят. Вместе с тем, если они сосредоточатся на противостоянии Украине, это вызовет жесткую реакцию Брюсселя. Евробюрократы наверняка предпримут ответные меры. Возможно, правильнее было бы говорить не об украинской угрозе для Европы, а о восстановлении экономики, налаживании связей внутри ЕС, преодолении миграционного кризиса и тому подобном. Таким образом удалось бы эффективно противостоять русофобской пропаганде", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.