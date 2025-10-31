Рейтинг@Mail.ru
"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины
31.10.2025
"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины
"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины
"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины
Вопрос поддержки киевского режима может окончательно расколоть ЕС. В Восточной Европе появилось несколько правительств, готовых создать альтернативный Брюсселю... РИА Новости, 31.10.2025
в мире
европа
украина
венгрия
виктор орбан
роберт фицо
евросоюз
нато
европа
украина
венгрия
1920
1920
true
в мире, европа, украина, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, нато, андрей бабиш, politico
В мире, Европа, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО, Андрей Бабиш, Politico
"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины

Оленченко: Орбан, Фицо и Бабиш создадут платформу здравомыслящих людей

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Вопрос поддержки киевского режима может окончательно расколоть ЕС. В Восточной Европе появилось несколько правительств, готовых создать альтернативный Брюсселю центр силы. С соответствующей инициативой уже выступила Венгрия. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.

Особое мнение

Будапешт все больше оппонирует Киеву. И Виктор Орбан, несмотря на уговоры союзников, свою позицию не меняет.
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Мы хотели бы, чтобы ту Украину, которая останется, не принимали в ЕС. Достаточно стратегического партнерства", — заявил он в интервью телеканалу М1. И добавил: иначе — война, а также бесконечная трата денег.
А воровство замороженных российских активов — это "прелюдия к войне". По его словам, единственный способ предотвратить эскалацию конфликта — прямые переговоры с Москвой. Причем Орбан уверен, что у ЕС заканчиваются силы и деньги для поддержки Киева. С его точки зрения, сегодня главный вопрос: кому финансировать то, что уцелеет от Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Осталось полгода". Венгрия готова к войне с Евросоюзом
25 октября, 08:00

Сердца трех

Как сообщил изданию Politico главный политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, Будапешт планирует создать альянс в рамках ЕС, "скептически настроенный к Украине". Виктор Орбан хочет объединиться с Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш
Венгерский лидер надеется реализовать это до декабрьского саммита ЕС, что очень непросто. Так, ANO 4 октября набрала 34,5% голосов, но к формированию кабмина приступила только 27 числа. Впрочем, у Бабиша большой управленческий опыт (он был премьером Чехии с 2017-го по 2021-й), поэтому у местных СМИ почти нет сомнений в том, что он быстро справится. Помешать может только сторонник Брюсселя президент Петер Павел, если откажется утверждать правительство, куда, как ожидается, войдут правые "Свободная и прямая демократия" (результат на выборах — 7,78%) и "Автомобилисты для себя" (6,77%).
Как бы там ни было, Бабиш публично обещал отказаться от государственной программы поставок боеприпасов Украине, выражал недовольство ростом расходов на оборону в рамках политики НАТО и зеленым курсом ЕС. Его предполагаемые союзники по правящей коалиции позволяли себе еще более смелые высказывания на эти темы.
© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо
Что касается Фицо, то он ведет себя осторожно. "С одной стороны, мы говорим, что каждая страна имеет право принимать решение о своих перспективах, но с другой — подчеркиваем: Украина должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу", — сказал он во время встречи с Владимиром Путиным в сентябре.
Братислава не желает оказывать ВСУ военную помощь, так как Киев долги не вернет. Кроме того, Фицо, как и Орбану, не нравится идея спонсирования Украины за счет замороженных российских активов.
© AP Photo / Rudolf KarancsiШествие "Марш мира" в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Шествие Марш мира в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Rudolf Karancsi
Шествие "Марш мира" в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Разумеется, в Москве положительно отнеслись к идее формирования антиукраинского блока внутри Евросоюза. "Пусть и немногочисленные, но есть и государства в ЕС, которые отстаивают свои права, используя механизмы, которые у них есть. Им сложно, но посмотрим, что будет дальше", — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию
10 марта, 08:00

Большая перемена

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин пояснил РИА Новости: венгры не хотят тратиться на киевский режим, так как у самих хватает проблем. Плюс у Орбана сложные отношения с Зеленским. Конфликт даже не пытаются скрывать.
© РИА Новости / МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на встрече на полях Генассамблеи ООН
"Идея "коалиции нежелающих" в противовес той, которая сейчас обсуждает отправку европейских войск на Украину, понятна. Но быстро не получится. Орбану, Фицо и Бабишу предстоит согласовать позиции, чтобы делать совместные заявления. Тем не менее, если все сложится, сторонникам киевского режима в ЕС станет намного сложнее", — полагает эксперт.
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко видит в инициативе Будапешта большой потенциал.
© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
"Орбан — один из немногих европейских лидеров, мыслящих прагматично. Конечно, таким людям нужно объединяться. Фицо и Бабиш вполне подходят. Вместе с тем, если они сосредоточатся на противостоянии Украине, это вызовет жесткую реакцию Брюсселя. Евробюрократы наверняка предпримут ответные меры. Возможно, правильнее было бы говорить не об украинской угрозе для Европы, а о восстановлении экономики, налаживании связей внутри ЕС, преодолении миграционного кризиса и тому подобном. Таким образом удалось бы эффективно противостоять русофобской пропаганде", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
В целом, по мнению эксперта, взгляды, которых придерживается Орбан, набирают популярность в Европе. В частности, это видно по падающим рейтингам лидеров Франции и ФРГ, которых уже затмили такие политические силы, как "Национальное объединение" и "Альтернатива для Германии".
 
В миреЕвропаУкраинаВенгрияВиктор ОрбанРоберт ФицоЕвросоюзНАТОАндрей БабишPolitico
 
 
