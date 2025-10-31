Newsweek сообщил о приближении корабля США к венесуэльской авиабазе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американский десантный корабль USS Iwo Jima и сопровождающие его суда приближаются к острову в Венесуэле, пишет издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.
"В настоящее время корабли находятся примерно в 124 милях от венесуэльского острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы страны", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что военные суда после приближения находятся в пределах непосредственной оперативной досягаемости для проведения морских десантных операций или для нанесения точечных ударов.
Ранее в пятницу издание Miami Herald со ссылкой на источники писало, что США могут ударить с воздуха по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. Речь идет об ударах по военным объектам, которые, как утверждает Вашингтон, используют участники "Наркокартеля Солнц", якобы возглавляемого президентом Николасом Мадуро и высокопоставленными представителями правительства.
Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передавало агентство Reuters.
Обострение в Карибском море
В сентябре отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Вашингтон начал уничтожать катера у побережья Венесуэлы, на которых якобы перевозили наркотики. Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в стране. Телеканал NBC сообщил, что Вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, их могут начать наносить уже через несколько недель.