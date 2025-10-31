Newsweek сообщил о приближении корабля США к венесуэльской авиабазе

"В настоящее время корабли находятся примерно в 124 милях от венесуэльского острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы страны", — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что военные суда после приближения находятся в пределах непосредственной оперативной досягаемости для проведения морских десантных операций или для нанесения точечных ударов.

Вашингтон начал уничтожать катера у побережья Венесуэлы, на которых якобы перевозили наркотики. Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в стране. Телеканал NBC сообщил, что Вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, их могут начать наносить уже через несколько недель.