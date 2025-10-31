Рейтинг@Mail.ru
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров - РИА Новости, 31.10.2025
09:52 31.10.2025
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров
экономика
россия
денис мантуров
россия
1920
1920
true
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров

Денис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Утверждение шкалы индексации утильсбора до 2030 года определило условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности в России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Следом мы сформировали условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности – утвердили шкалу индексации до 2030 года", - сказал он.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
Мантуров прокомментировал изменения механики расчета утильсбора
