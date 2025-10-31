Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Утверждение шкалы индексации утильсбора до 2030 года определило условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности в России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

"Следом мы сформировали условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности – утвердили шкалу индексации до 2030 года", - сказал он.

Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.