https://ria.ru/20251031/utilsbor-2052021350.html
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров - РИА Новости, 31.10.2025
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров
Утверждение шкалы индексации утильсбора до 2030 года определило условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности в России, заявил первый... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:52:00+03:00
2025-10-31T09:52:00+03:00
2025-10-31T09:52:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5bda3c99345e53ed0ee9686a2acbcabd.jpg
https://ria.ru/20251031/manturov-2052020650.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_b23c9276749009603810dfb18bdd7c0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров
Мантуров: шкала утильсбора до 2030 года определила условия для инвестиций
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Утверждение шкалы индексации утильсбора до 2030 года определило условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности в России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Следом мы сформировали условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности – утвердили шкалу индексации до 2030 года", - сказал он.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию
транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.