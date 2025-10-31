Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин - РИА Новости, 31.10.2025
09:38 31.10.2025 (обновлено: 14:54 31.10.2025)
Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин
Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин
На колебания стоимости автомобилей влияют волатильность курсов валют, затраты на логистику и изменения в денежно-кредитной политике, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 31.10.2025
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин

Мантуров: на стоимость авто влияют изменения курсов валют и затраты на логистику

Денис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На колебания стоимости автомобилей влияют волатильность курсов валют, затраты на логистику и изменения в денежно-кредитной политике, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров.
"К этим факторам авторынок действительно относится наиболее чутко", — отметил он.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о программах льготного лизинга и автокредитования
Вчера, 09:52
При этом правительство внимательно анализирует, как на доступность автомобилей для россиян влияет индексация утильсбора.
"Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя два этапа индексации утильсбора, прошедших в октябре прошлого года и в январе текущего года, драматичного роста цен, который прогнозировали отраслевые эксперты, не произошло", — отметил Мантуров.

Постановление правительства предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало его повышение на 70-85 процентов с 1 октября 2024-го. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на десять-двадцать процентов.

Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о возросшем контроле российских инвесторов в автопроме
Вчера, 09:55

Изменение механизма расчета утильсбора

Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, выплачиваемый за каждое созданное или ввезенное в Россию транспортное средство. Это необходимо для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественный автопром получает от государства компенсацию утильсбора, ее размер зависит от уровня локализации производства.
В сентябре Минпромторг подготовил проект об изменении механизма расчета утилизационного сбора: базовая ставка для легковушек будет формироваться по типу и объему двигателя, но его мощность учтут через коэффициент с прогрессивной шкалой.

Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.

Нововведение должно было вступить в силу 1 ноября. Но чтобы учесть интересы россиян, которые заказали и оплатили автомобили уже после публикации документа или столкнулись с непрогнозируемыми задержками в доставке, Минпромторг предложил перенести введение новых правил до 1 декабря.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о реакции автомобильных брендов на изменение утильсбора
Вчера, 09:52
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
