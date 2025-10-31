Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На колебания стоимости автомобилей влияют волатильность курсов валют, затраты на логистику и изменения в денежно-кредитной политике, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров.

"К этим факторам авторынок действительно относится наиболее чутко", — отметил он.

При этом правительство внимательно анализирует, как на доступность автомобилей для россиян влияет индексация утильсбора.

"Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя два этапа индексации утильсбора, прошедших в октябре прошлого года и в январе текущего года, драматичного роста цен, который прогнозировали отраслевые эксперты, не произошло", — отметил Мантуров

Постановление правительства предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало его повышение на 70-85 процентов с 1 октября 2024-го. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на десять-двадцать процентов.

Изменение механизма расчета утильсбора

Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, выплачиваемый за каждое созданное или ввезенное в Россию транспортное средство. Это необходимо для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественный автопром получает от государства компенсацию утильсбора, ее размер зависит от уровня локализации производства.

В сентябре Минпромторг подготовил проект об изменении механизма расчета утилизационного сбора: базовая ставка для легковушек будет формироваться по типу и объему двигателя, но его мощность учтут через коэффициент с прогрессивной шкалой.

Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.