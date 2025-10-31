Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 31.10.2025 (обновлено: 14:42 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/utilsbor-2052009507.html
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора - РИА Новости, 31.10.2025
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
Минпромторг предложил отложить введение новых правил расчета утильсбора на автомобили до 1 декабря, сообщили в министерстве. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:04:00+03:00
2025-10-31T14:42:00+03:00
авто
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1d227ca6007174f139a000e2268e39a1.jpg
https://ria.ru/20251031/manturov-2052014954.html
https://ria.ru/20251024/utilsbor-2050400632.html
https://ria.ru/20251022/avtokredit-2049730732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_17d4701d9b00b88351042fa00f7ae3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора

Минпромторг предложил отложить новые правила утильсбора до 1 декабря

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил отложить введение новых правил расчета утильсбора на автомобили до 1 декабря, сообщили в министерстве.
"В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. <...> Принято решение о переносе вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года. Проект постановления внесен в правительство", — говорится в заявлении.
Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе
Вчера, 09:34
Это необходимо, чтобы учесть интересы россиян, которые заказали и оплатили автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил уже после публикации документа или столкнулись с задержками в доставке, пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что изменения не коснутся тех, кто оплатил утильсбор по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы.
"Обращаем внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора", — добавили в Минпромторге.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Набиуллина оценила влияние корректировки утильсбора на инфляцию
24 октября, 15:56

Изменение механизма расчета утильсбора

Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, выплачиваемый за каждое созданное или ввезенное в Россию транспортное средство. Это необходимо для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественный автопром получает от государства компенсацию утильсбора, ее размер зависит от уровня локализации производства.
В сентябре Минпромторг подготовил проект об изменении механизма расчета утилизационного сбора: базовая ставка для легковушек будет формироваться по типу и объему двигателя, но его мощность учтут через коэффициент с прогрессивной шкалой.
Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил. Доля таких транспортных средств в российском автопарке, по данным министерства, превышает 80%.
Выдача кредита - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Эксперт объяснила, кому дадут автокредит после повышения утильсбора
22 октября, 03:18
 
АвтоРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала