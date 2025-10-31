Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил отложить введение новых правил расчета утильсбора на автомобили до 1 декабря, сообщили в министерстве.
"В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. <...> Принято решение о переносе вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года. Проект постановления внесен в правительство", — говорится в заявлении.
Это необходимо, чтобы учесть интересы россиян, которые заказали и оплатили автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил уже после публикации документа или столкнулись с задержками в доставке, пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что изменения не коснутся тех, кто оплатил утильсбор по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы.
"Обращаем внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора", — добавили в Минпромторге.
Изменение механизма расчета утильсбора
Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, выплачиваемый за каждое созданное или ввезенное в Россию транспортное средство. Это необходимо для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественный автопром получает от государства компенсацию утильсбора, ее размер зависит от уровня локализации производства.
В сентябре Минпромторг подготовил проект об изменении механизма расчета утилизационного сбора: базовая ставка для легковушек будет формироваться по типу и объему двигателя, но его мощность учтут через коэффициент с прогрессивной шкалой.
Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил. Доля таких транспортных средств в российском автопарке, по данным министерства, превышает 80%.
