Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минпромторг предложил отложить введение новых правил расчета утильсбора на автомобили до 1 декабря, сообщили в министерстве.

1 декабря 2025 года . Проект постановления внесен в правительство", — говорится в заявлении. "В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. <...> Принято решение о переносе вступления постановления в силу на один месяц — с

Это необходимо, чтобы учесть интересы россиян, которые заказали и оплатили автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил уже после публикации документа или столкнулись с задержками в доставке, пояснили в ведомстве.

Там напомнили, что изменения не коснутся тех, кто оплатил утильсбор по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы.

"Обращаем внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора", — добавили в Минпромторге.

Изменение механизма расчета утильсбора

Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, выплачиваемый за каждое созданное или ввезенное в Россию транспортное средство. Это необходимо для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественный автопром получает от государства компенсацию утильсбора, ее размер зависит от уровня локализации производства.

В сентябре Минпромторг подготовил проект об изменении механизма расчета утилизационного сбора: базовая ставка для легковушек будет формироваться по типу и объему двигателя, но его мощность учтут через коэффициент с прогрессивной шкалой.