Золотой унитаз Каттелана продадут на аукционе

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, автором инсталляции с бананом, приклеенным скотчем к стене, будет продан на аукционе в ноябре, стартовая цена составит 10 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным издания, изначально Каттелан планировал создать пять одинаковых золотых унитазов, однако на данный момент существует лишь две версии произведения. Один из унитазов был украден в сентябре 2019 года из дворца, где родился Уинстон Черчилль. Унитаз был размещен в качестве части расположенной во дворце художественной экспозиции, при этом им можно было воспользоваться. Днем рядом с инсталляций дежурил охранник, но ночью унитаз все же был украден. Второй унитаз в 2017 году был продан частному коллекционеру.
"В следующем месяце аукционный дом (Sotheby's) установит начальную цену за полностью функционирующий унитаз Каттелана на отметке в 10 миллионов долларов или по той дневной ставке, которая сложится", - говорится в публикации.
В 2024 году инсталляция Каттелана, представляющая банан, приклеенный скотчем к стене, была продана на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов.
