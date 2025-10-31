Рейтинг@Mail.ru
В Полтавской области задержали украинца, устроившего стрельбу в военкомате
16:07 31.10.2025
В Полтавской области задержали украинца, устроившего стрельбу в военкомате
В Полтавской области задержали украинца, устроившего стрельбу в военкомате

В Кременчуге Полтавской области задержали украинца, устроившего стрельбу в ТЦК

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Устроивший стрельбу в военкомате в Кременчуге в Полтавской области украинец задержан, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Кременчугском ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) мобилизованный открыл стрельбу в ходе прохождения медкомиссии... В результате двое ТЦКшников получили ранения. Стрелявший задержан", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Киевский режим уже два месяца не платит мобилизованным, заявили силовики
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
