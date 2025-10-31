МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Устроивший стрельбу в военкомате в Кременчуге в Полтавской области украинец задержан, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.