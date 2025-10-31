В Полтавской области задержали украинца, устроившего стрельбу в военкомате

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Устроивший стрельбу в военкомате в Кременчуге в Полтавской области украинец задержан, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Кременчугском ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) мобилизованный открыл стрельбу в ходе прохождения медкомиссии... В результате двое ТЦКшников получили ранения. Стрелявший задержан", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.