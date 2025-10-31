https://ria.ru/20251031/ukraina-2052220122.html
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения - РИА Новости, 31.10.2025
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения
Бывший глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров был приговорен к шести годам заключения и штрафу за злоупотребление властью, сообщает... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T23:32:00+03:00
2025-10-31T23:32:00+03:00
2025-10-31T23:32:00+03:00
в мире
украина
роман насиров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150873/12/1508731255_0:83:3730:2181_1920x0_80_0_0_9299386d9ae97f5433438bbec990a81f.jpg
https://ria.ru/20251020/kiev-2049326005.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150873/12/1508731255_109:0:3662:2665_1920x0_80_0_0_73ab64c65dd8c47d99664eaacfdf5c6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, роман насиров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Роман Насиров, Вооруженные силы Украины
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения
Экс-главу фискальной службы Украины Насирова приговорили к 6 годам заключения
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров был приговорен к шести годам заключения и штрафу за злоупотребление властью, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В начале мая украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на источники в антикоррупционных органах сообщало, что Насиров
, обвиняемый в получении неправомерной выгоды, был освобождён из следственного изолятора после внесения за него залога в размере 13 миллионов гривен (более 313 тысяч долларов).
"Экс-глава Госфискальной службы Насиров приговорен к шести годам лишения свободы. Его обвинили в злоупотреблении властью. По версии следствия, он помогал уклоняться от налогов газоснабжающим предприятиям бизнесмена Онищенко, из-за чего государство понесло убытки в 2 миллиарда гривен (более 47,7 миллионов долларов - ред.)", - говорится в публикации издания в его Telegram-канале.
Отмечается, что Насирову также присудили штраф в размере 17 тысяч гривен (около 405 долларов) и запретили занимать государственные посты в течение трех лет.
Ранее военная служба правопорядка сообщала, что Насиров мобилизовался добровольно 7 апреля в войсковую часть, которая подчинена главному командному центру ВСУ
. Позднее в ВСУ отменили приказ о его мобилизации, было начато служебное расследование.
Сообщения о коррупции на Украине
, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.