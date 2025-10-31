Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения - РИА Новости, 31.10.2025
23:32 31.10.2025
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения - РИА Новости, 31.10.2025
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения
Бывший глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров был приговорен к шести годам заключения и штрафу за злоупотребление властью, сообщает... РИА Новости, 31.10.2025
Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения

Экс-главу фискальной службы Украины Насирова приговорили к 6 годам заключения

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров был приговорен к шести годам заключения и штрафу за злоупотребление властью, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В начале мая украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на источники в антикоррупционных органах сообщало, что Насиров, обвиняемый в получении неправомерной выгоды, был освобождён из следственного изолятора после внесения за него залога в размере 13 миллионов гривен (более 313 тысяч долларов).
"Экс-глава Госфискальной службы Насиров приговорен к шести годам лишения свободы. Его обвинили в злоупотреблении властью. По версии следствия, он помогал уклоняться от налогов газоснабжающим предприятиям бизнесмена Онищенко, из-за чего государство понесло убытки в 2 миллиарда гривен (более 47,7 миллионов долларов - ред.)", - говорится в публикации издания в его Telegram-канале.
Отмечается, что Насирову также присудили штраф в размере 17 тысяч гривен (около 405 долларов) и запретили занимать государственные посты в течение трех лет.
Ранее военная служба правопорядка сообщала, что Насиров мобилизовался добровольно 7 апреля в войсковую часть, которая подчинена главному командному центру ВСУ. Позднее в ВСУ отменили приказ о его мобилизации, было начато служебное расследование.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Киеве прошли обыски у родственников детектива НАБУ
20 октября, 12:13
 
