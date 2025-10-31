Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к шести годам заключения

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров был приговорен к шести годам заключения и штрафу за злоупотребление властью, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Экс-глава Госфискальной службы Насиров приговорен к шести годам лишения свободы. Его обвинили в злоупотреблении властью. По версии следствия, он помогал уклоняться от налогов газоснабжающим предприятиям бизнесмена Онищенко, из-за чего государство понесло убытки в 2 миллиарда гривен (более 47,7 миллионов долларов - ред.)", - говорится в публикации издания в его Telegram-канале.