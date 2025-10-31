Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины, сообщили РИА Новости в одной из них.
«
"Помимо данных на физических лиц был получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как "Мотор Сич", Запорожский механический завод, завод "Укрсталь", вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников", — сказал представитель KillNet.
Он добавил, что полученная информация может быть использована после окончания спецоперации для установления личности людей, потенциально связанных с украинскими радикалами. Это поможет завести уголовные дела на неонацистов, тех, кто служил в рядах ВСУ и распространял агитацию, а также на агентурную сеть Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, заявил хакер.
Данные удалось выгрузить при проведении масштабной кибероперации по взлому шести крупнейших страховых фирм Украины, о которой хакеры сообщили ранее в пятницу. Архив есть в распоряжении РИА Новости.
В него, среди прочего, попали паспортные данные, год рождения и адрес регистрации командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" и командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным Мадьяр.
Всего при проведении операции хакеры получили более десяти миллионов пакетов документов как на физических лиц, так и на юридические лица, заводы, автомобили, а также грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба после прилетов.
