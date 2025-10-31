Рейтинг@Mail.ru
Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 31.10.2025 (обновлено: 23:44 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052219230.html
Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины
Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины - РИА Новости, 31.10.2025
Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины
Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины, сообщили РИА Новости в одной из... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T23:22:00+03:00
2025-10-31T23:44:00+03:00
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
мотор сич
вооруженные силы украины
гур минобороны украины
хакеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149747/64/1497476434_0:110:3076:1840_1920x0_80_0_0_b05ab1ae7b6061d85a0537961e09d3c5.jpg
https://ria.ru/20251023/hakery-2050008955.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149747/64/1497476434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b4a9317753b201aecdca25fb9bc4610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, служба безопасности украины, мотор сич, вооруженные силы украины, гур минобороны украины, хакеры, технологии
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Мотор Сич, Вооруженные силы Украины, ГУР Минобороны Украины, хакеры, Технологии
Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины

KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины, сообщили РИА Новости в одной из них.
«

"Помимо данных на физических лиц был получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как "Мотор Сич", Запорожский механический завод, завод "Укрсталь", вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников", — сказал представитель KillNet.

© РИА НовостиХакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
© РИА Новости
1 из 4
© РИА НовостиХакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
© РИА Новости
2 из 4
© РИА НовостиХакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
© РИА Новости
3 из 4
© РИА НовостиХакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
© РИА Новости
4 из 4
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
© РИА Новости
1 из 4
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
© РИА Новости
2 из 4
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
© РИА Новости
3 из 4
Хакеры получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины
© РИА Новости
4 из 4
Он добавил, что полученная информация может быть использована после окончания спецоперации для установления личности людей, потенциально связанных с украинскими радикалами. Это поможет завести уголовные дела на неонацистов, тех, кто служил в рядах ВСУ и распространял агитацию, а также на агентурную сеть Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, заявил хакер.
Данные удалось выгрузить при проведении масштабной кибероперации по взлому шести крупнейших страховых фирм Украины, о которой хакеры сообщили ранее в пятницу. Архив есть в распоряжении РИА Новости.
В него, среди прочего, попали паспортные данные, год рождения и адрес регистрации командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" и командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным Мадьяр.
Всего при проведении операции хакеры получили более десяти миллионов пакетов документов как на физических лиц, так и на юридические лица, заводы, автомобили, а также грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба после прилетов.
Видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА
23 октября, 10:31
 
В миреУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныМотор СичВооруженные силы УкраиныГУР Минобороны УкраиныхакерыТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала