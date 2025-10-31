В Киевской области прогремели взрывы

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинских сил ПВО, прогремели в пятницу вечером в Киевской области Украины, сообщает Киевская областная военная администрация.
"Киевская область! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 22.47 мск звучит в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.