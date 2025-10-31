В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в пятницу вечером в семи областях Украины, в том числе в нескольких районах Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Черниговской и Сумкой областях звучит более семи часов, в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях - более двух часов. В 22.02 мск тревогу объявили в Черкасской области. Спустя десять минут тревога распространилась на Броварский и Бориспольский районы Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
