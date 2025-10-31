Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052208089.html
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 31.10.2025
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний
Очередные санкции введены на Украине против 10 физических лиц и 31 компании из России, Ирана и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются поддержкой... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T21:32:00+03:00
2025-10-31T21:32:00+03:00
в мире
иран
россия
украина
владимир зеленский
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251031/zelenskij-2052199462.html
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html
иран
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии
В мире, Иран, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний

Зеленский ввел новые санкции против компаний из России, Ирана и Китая

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Очередные санкции введены на Украине против 10 физических лиц и 31 компании из России, Ирана и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются поддержкой российского ВПК, говорится в сообщении на сайте офиса Владимира Зеленского.
Согласно указу, введены санкции против "производителей и поставщиков российского ВПК – 10 физических лиц и 31 юридического лица – резидентов России, Китая и Ирана".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ
Вчера, 20:02
«
"Среди них – компании и их руководители и владельцы, связанные с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в Россию военную продукцию", - говорится в сообщении.
Санкции, в частности, применены к компании "Тулаоборонстрой", "Южноуральскому арматурно-изоляторному заводу", "АСР", "Эсефджи Балтика", "Ками-Групп", "Эсефджи Балтика", "Карбон Солюшенс".
Санкции также применены в отношении министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, организации аэрокосмической промышленности Ирана, организации оборонной промышленности Ирана.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Зеленский пригрозил другим странам из-за России
4 мая, 08:20
 
В миреИранРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала