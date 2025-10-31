https://ria.ru/20251031/ukraina-2052208089.html
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний
Очередные санкции введены на Украине против 10 физических лиц и 31 компании из России, Ирана и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются поддержкой... РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Очередные санкции введены на Украине против 10 физических лиц и 31 компании из России, Ирана и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются поддержкой российского ВПК, говорится в сообщении на сайте
офиса Владимира Зеленского.
Согласно указу, введены санкции против "производителей и поставщиков российского ВПК – 10 физических лиц и 31 юридического лица – резидентов России
, Китая
и Ирана".
«
"Среди них – компании и их руководители и владельцы, связанные с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана
, которые поставляли в Россию военную продукцию", - говорится в сообщении.
Санкции, в частности, применены к компании "Тулаоборонстрой", "Южноуральскому арматурно-изоляторному заводу", "АСР", "Эсефджи Балтика", "Ками-Групп", "Эсефджи Балтика", "Карбон Солюшенс".
Санкции также применены в отношении министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана, организации аэрокосмической промышленности Ирана, организации оборонной промышленности Ирана.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины
, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.