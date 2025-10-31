В Госдуме обвинили Киев в попытке обмануть мировое сообщество

"Запрещая журналистам въезд (в "котлы" - ред.), киевские власти расписываются в своем бессилии и пытаются обмануть и своих граждан, и мировое сообщество. Но шила в мешке не утаишь. Пока мы предлагаем коридоры для спасения и объективной информации, украинский режим впопыхах сооружает баррикады из лжи и мусора. И это многое говорит о том, кто на самом деле заинтересован в мирном разрешении ситуации и спасении человеческих жизней", - сказал Толмачев.