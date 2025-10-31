В Госдуме обвинили Киев в попытке обмануть мировое сообщество

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киевские власти, запрещая журналистам въезд в "котлы" по российским коридорам безопасности, расписываются в своем бессилии и пытаются обмануть своих граждан и мировое сообщество, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что запрет МИД Украины на въезд в "котлы" по российским коридорам безопасности для СМИ необходим для сокрытия от международной общественности и жителей Украины реального положения дел на фронте.
"Запрещая журналистам въезд (в "котлы" - ред.), киевские власти расписываются в своем бессилии и пытаются обмануть и своих граждан, и мировое сообщество. Но шила в мешке не утаишь. Пока мы предлагаем коридоры для спасения и объективной информации, украинский режим впопыхах сооружает баррикады из лжи и мусора. И это многое говорит о том, кто на самом деле заинтересован в мирном разрешении ситуации и спасении человеческих жизней", - сказал Толмачев.
Парламентарий отметил, что Россия во главе с президентом РФ Владимиром Путиным демонстрирует предельную открытость, прямо говоря, что "нам скрывать нечего". Он подчеркнул, что обеспечение безопасных коридоров для журналистов, включая украинских, — это жест доброй воли и демонстрация силы.
"А что же Киев? Вместо того чтобы дать возможность объективно осветить ситуацию и, возможно, спасти жизни своих же окруженных солдат, режим Зеленского предпочитает делать хорошую мину при плохой игре. Их угрозы в адрес журналистов лишь подтверждают старую истину: "У страха глаза велики". Они боятся правды, как чёрт ладана, потому что она обнажит весь масштаб катастрофы, в которую киевское руководство втянуло страну", - заключил он.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что получило приказ президента обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ. В среду Путин заявил, что вооруженные силы России не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника, вопрос - готова ли к этому украинская сторона.
В свою очередь украинское министерство иностранных дел угрожает последствиями иностранным журналистам, которые могут посетить районы, где заблокированы ВСУ, после поручения президента России Владимира Путина российскому Минобороны обеспечить соответствующие визиты.