Личные данные командира "Птиц Мадьяра" попали в распоряжение РИА Новости

Добытый архив есть в распоряжении РИА Новости. В него попали паспортные данные, год рождения и адрес регистрации командира боевиков.
Всего при проведении операции хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов на физические и юридические лица, заводы, автомобили, а также грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба после прилетов.
Бровди родился в Ужгороде, в Закарпатской области Украины, по происхождению — венгр. В 2022 году он организовал подразделение БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра", командиром которого является. В июне Владимир Зеленский назначил его командующим Силами беспилотных систем Украины. На этом посту он сменил полковника Вадима Сухаревского.
В августе венгерские власти на три года запретили Бровди въезд в страну и, как следствие, во всю Шенгенскую зону как ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба", по которому Венгрия получала поставки топлива из России.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.