Личные данные командира "Птиц Мадьяра" попали в распоряжение РИА Новости

Добытый архив есть в распоряжении РИА Новости. В него попали паспортные данные, год рождения и адрес регистрации командира боевиков.

Всего при проведении операции хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов на физические и юридические лица, заводы, автомобили, а также грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба после прилетов.