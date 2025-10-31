Рейтинг@Mail.ru
Личные данные командира "Птиц Мадьяра" попали в распоряжение РИА Новости
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 31.10.2025 (обновлено: 18:40 31.10.2025)
Личные данные командира "Птиц Мадьяра" попали в распоряжение РИА Новости
Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini провели масштабную кибероперацию по взлому шести крупнейших страховых фирм Украины.
KillNet и Beregini передали РИА Новости данные командира командира Птиц Мадьяра

Роберт Бровди. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini провели масштабную кибероперацию по взлому шести крупнейших страховых фирм Украины.
"В полученной базе также попался знаменитый командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди — Мадьяр", — сообщил представитель KillNet.

Личные данные главкома Сил БПЛА Украины Роберта Бровди — Мадьяра

Добытый архив есть в распоряжении РИА Новости. В него попали паспортные данные, год рождения и адрес регистрации командира боевиков.
Всего при проведении операции хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов на физические и юридические лица, заводы, автомобили, а также грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба после прилетов.
Хакеры получили данные семи миллионов клиентов страховых фирм Украины

Бровди родился в Ужгороде, в Закарпатской области Украины, по происхождению — венгр. В 2022 году он организовал подразделение БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра", командиром которого является. В июне Владимир Зеленский назначил его командующим Силами беспилотных систем Украины. На этом посту он сменил полковника Вадима Сухаревского.
В августе венгерские власти на три года запретили Бровди въезд в страну и, как следствие, во всю Шенгенскую зону как ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба", по которому Венгрия получала поставки топлива из России.
ВСУ после реформ Мадьяра катастрофически не хватает операторов БПЛА
18 октября, 20:43
 
