Канада ускорит выделение Украине десяти миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Канада ускорит выделение Украине оставшихся 10 миллионов долларов из 70 миллионного взноса на восстановление и защиту инфраструктуры, заявила глава МИД Канады Анита Ананд.
"Канада выделила 70 миллионов долларов на поддержку восстановления гидроэлектростанций и энергосетей Украины... Мы ускоряем выделение оставшихся 10 миллионов долларов, чтобы помочь Украине восстановить и защитить свою энергосистему и поставить необходимое оборудование до наступления зимы", - сообщила Ананд в соцсети Х.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.