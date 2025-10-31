Рейтинг@Mail.ru
Канада ускорит выделение Украине десяти миллионов долларов - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 31.10.2025
Канада ускорит выделение Украине десяти миллионов долларов
Канада ускорит выделение Украине десяти миллионов долларов - РИА Новости, 31.10.2025
Канада ускорит выделение Украине десяти миллионов долларов
Канада ускорит выделение Украине оставшихся 10 миллионов долларов из 70 миллионного взноса на восстановление и защиту инфраструктуры, заявила глава МИД Канады... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
россия
анита ананд
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
канада
россия
в мире, украина, канада, россия, анита ананд, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Россия, Анита Ананд, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Канада ускорит выделение Украине десяти миллионов долларов

Ананд: Канада ускорит выделение Украине десяти миллионов долларов

© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Канада ускорит выделение Украине оставшихся 10 миллионов долларов из 70 миллионного взноса на восстановление и защиту инфраструктуры, заявила глава МИД Канады Анита Ананд.
"Канада выделила 70 миллионов долларов на поддержку восстановления гидроэлектростанций и энергосетей Украины... Мы ускоряем выделение оставшихся 10 миллионов долларов, чтобы помочь Украине восстановить и защитить свою энергосистему и поставить необходимое оборудование до наступления зимы", - сообщила Ананд в соцсети Х.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск на Украину
