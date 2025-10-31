https://ria.ru/20251031/ukraina-2052121787.html
Rheinmetall разработает технологию восстановления Bradley для ВСУ
Rheinmetall разработает технологию восстановления Bradley для ВСУ - РИА Новости, 31.10.2025
Rheinmetall разработает технологию восстановления Bradley для ВСУ
Американское подразделение немецкого оборонного концерна Rheinmetall получило контракт на 31 миллион долларов на разработку и реализацию технологии ускоренного... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:04:00+03:00
2025-10-31T16:04:00+03:00
2025-10-31T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588317_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e706ccec5b27698ecefe256b3b4047b2.jpg
https://ria.ru/20250218/evropa-1999967388.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588317_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0c1d44de7bf0b27a64d1fc2443e46453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
Rheinmetall разработает технологию восстановления Bradley для ВСУ
Rheinmetall получила контракт на $31 млн на восстановление Bradley для Украины
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское подразделение немецкого оборонного концерна Rheinmetall получило контракт на 31 миллион долларов на разработку и реализацию технологии ускоренного восстановления повреждённых боевых машин пехоты Bradley для вооружённых сил Украины, сообщается на сайте компании.
"Американский филиал Rheinmetall получил контракт стоимостью 31 миллион долларов на реализацию проекта по оперативной оценке повреждений и ремонту боевых машин пехоты Bradley для армии США
и Вооружённых сил Украины", - говорится в сообщении.
Контракт заключён на 18 месяцев и выдан через Национальный центр производственных наук по заказу армии США. Его цель - создать мобильные ремонтные пункты, которые смогут быстро оценивать повреждения и восстанавливать боевые машины рядом с линией фронта.
"Инициатива Rapid Damage Assessment and Repair Demonstration поддерживает усилия США по оказанию помощи Украине
, позволяя вернуть боевые машины Bradley в строй на фоне продолжающегося конфликта с Россией", - добавили в компании.
Ожидается, что первые восстановленные Bradley в рамках данной программы передадут украинской стороне после завершения проекта в марте 2027 года.