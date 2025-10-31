Rheinmetall разработает технологию восстановления Bradley для ВСУ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское подразделение немецкого оборонного концерна Rheinmetall получило контракт на 31 миллион долларов на разработку и реализацию технологии ускоренного восстановления повреждённых боевых машин пехоты Bradley для вооружённых сил Украины, сообщается на сайте компании.

"Американский филиал Rheinmetall получил контракт стоимостью 31 миллион долларов на реализацию проекта по оперативной оценке повреждений и ремонту боевых машин пехоты Bradley для армии США и Вооружённых сил Украины", - говорится в сообщении.

Контракт заключён на 18 месяцев и выдан через Национальный центр производственных наук по заказу армии США. Его цель - создать мобильные ремонтные пункты, которые смогут быстро оценивать повреждения и восстанавливать боевые машины рядом с линией фронта.

"Инициатива Rapid Damage Assessment and Repair Demonstration поддерживает усилия США по оказанию помощи Украине , позволяя вернуть боевые машины Bradley в строй на фоне продолжающегося конфликта с Россией", - добавили в компании.