Заместителя бывшего мэра Одессы отправили под домашний арест

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Украинский суд отправил заместителя экс-мэра Одессы Анну Позднякову под ночной домашний арест по обвинению в халатности в связи с наводнением в городе, унесшим жизни 10 человек, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Первого октября госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. Позже вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что число погибших в результате наводнения в Одессе увеличилось до 10. Украинская полиция сообщила ранее, что предъявила бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову обвинение в служебной халатности после гибели людей в результате наводнения.я.
"Суд избрал меру пресечения заместителю одесского городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Анне Поздняковой в виде ночного домашнего ареста до 28 декабря 2025 года. Позднякову и других должностных лиц подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время непогоды 30 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным телеканала, в среду меру пресечения по этому же обвинению будут избирать бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и другим должностным лицам.
Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения украинского гражданства Труханова - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
СМИ: офис Зеленского пытается получить доступ к делам НАБУ
18 сентября, 17:55