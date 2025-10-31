Заместителя бывшего мэра Одессы отправили под домашний арест

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Украинский суд отправил заместителя экс-мэра Одессы Анну Позднякову под ночной домашний арест по обвинению в халатности в связи с наводнением в городе, унесшим жизни 10 человек, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Первого октября госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, погибли девять человек, в том числе ребенок. Позже вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что число погибших в результате наводнения в Одессе увеличилось до 10. Украинская полиция сообщила ранее, что предъявила бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову обвинение в служебной халатности после гибели людей в результате наводнения.я.

"Суд избрал меру пресечения заместителю одесского городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Анне Поздняковой в виде ночного домашнего ареста до 28 декабря 2025 года. Позднякову и других должностных лиц подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели людей во время непогоды 30 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

По данным телеканала, в среду меру пресечения по этому же обвинению будут избирать бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и другим должностным лицам.

Труханов 30 сентября сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Областная прокуратура в этой связи возбудила уголовное дело.