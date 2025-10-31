Вопрос языка на Украине в 2014 году можно было решить, заявил Швыдкой

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что в 2014 году еще считал, что о вопросе языке можно было договориться, но киевским властям "не хватило разума" понять, насколько это важно.

"Честно говоря, когда я был в последний раз на Украине в конце января 2014 года, я помню, насколько остро этот вопрос (о языке) стоял. Мне тогда казалось, что можно договориться. Но выяснилось, что у киевских властей не хватило просто разума для того, чтобы понять, насколько чувствительный этот вопрос", - заявил Швыдкой в ходе пленарного заседания "Народы России и СНГ: оберегая ценности, стремиться в будущее".

Швыдкой назвал языковой вопрос "окончательной спичкой", которая подожгла конфликт на Украине, и добавил, что не может привести примеров подобных ситуаций в других странах.

"Но чтобы вопрос о языке стал таким детонатором, который взорвал ситуацию на Украине, я, пожалуй, не припомню", - подчеркнул Швыдкой.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.