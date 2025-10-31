https://ria.ru/20251031/ukraina-2052089708.html
Вопрос языка на Украине в 2014 году можно было решить, заявил Швыдкой
Вопрос языка на Украине в 2014 году можно было решить, заявил Швыдкой - РИА Новости, 31.10.2025
Вопрос языка на Украине в 2014 году можно было решить, заявил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что в 2014 году еще считал, что о вопросе языке... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:26:00+03:00
2025-10-31T14:26:00+03:00
2025-10-31T14:27:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
михаил швыдкой
снг
центр международной торговли
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150938/07/1509380719_0:188:5184:3104_1920x0_80_0_0_c69ba21f49c07e61c266fcec054884f0.jpg
https://ria.ru/20250621/medinskiy-2024540787.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150938/07/1509380719_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e8c809c5c7893da9c7526d4f12041656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, михаил швыдкой, снг, центр международной торговли, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Михаил Швыдкой, СНГ, Центр международной торговли, Верховная Рада Украины
Вопрос языка на Украине в 2014 году можно было решить, заявил Швыдкой
Швыдкой: Киеву не хватило разума понять важность вопроса о языке
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что в 2014 году еще считал, что о вопросе языке можно было договориться, но киевским властям "не хватило разума" понять, насколько это важно.
Михаил Швыдкой
в пятницу принял участие в Международном фестивале "Народы России и СНГ
" в Центре международной торговли
.
"Честно говоря, когда я был в последний раз на Украине
в конце января 2014 года, я помню, насколько остро этот вопрос (о языке) стоял. Мне тогда казалось, что можно договориться. Но выяснилось, что у киевских властей не хватило просто разума для того, чтобы понять, насколько чувствительный этот вопрос", - заявил Швыдкой в ходе пленарного заседания "Народы России и СНГ: оберегая ценности, стремиться в будущее".
Швыдкой назвал языковой вопрос "окончательной спичкой", которая подожгла конфликт на Украине, и добавил, что не может привести примеров подобных ситуаций в других странах.
"Но чтобы вопрос о языке стал таким детонатором, который взорвал ситуацию на Украине, я, пожалуй, не припомню", - подчеркнул Швыдкой.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Масштабный международный фестиваль "Народы России и СНГ", который впервые проходит в Москве
под эгидой Совета безопасности РФ в преддверии Дня народного единства, открылся в пятницу.