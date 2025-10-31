Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Попытки Киева запретить журналистам проехать в районы блокирования ВСУ в зоне спецоперации — признание катастрофы, говорится в сообщении Минобороны.
"Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в котлах украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске", — отметил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
По его словам, таким образом Киев подтвердил: никаких других путей, кроме российских коридоров безопасности, для выезда из заблокированных районов не осталось.
Украинские власти хотят использовать этот запрет, чтобы скрыть реальную ситуацию на фронте и обмануть международную общественность и жителей своей страны, подчеркнул генерал-лейтенант.
"Конечной целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией", — добавил он.
Приказ Путина
Накануне Минобороны получило приказ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, для посещения районов блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Командование готово остановить боевые действия на этих участках на пять-шесть часов, чтобы обеспечить коридоры беспрепятственного передвижения групп от иностранной прессы.
С такой инициативой президент выступил в среду во время общения с бойцами СВО в Центральном военном госпитале в Москве. Там же он сообщил, что российская армия окружила противника в районах Купянска в Харьковской области и Красноармейска в ДНР.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части, служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать реку и продвинуться дальше на запад.
Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
По оценке Путина, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
