Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 31.10.2025 (обновлено: 14:53 31.10.2025)
Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ
Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ - РИА Новости, 31.10.2025
Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ
Попытки Киева запретить журналистам проехать в районы блокирования ВСУ в зоне спецоперации — признание катастрофы, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 31.10.2025
Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

МО РФ: запрет Киева на проезд СМИ к ВСУ является признанием катастрофы

Здание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Попытки Киева запретить журналистам проехать в районы блокирования ВСУ в зоне спецоперации — признание катастрофы, говорится в сообщении Минобороны.
"Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в котлах украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске", — отметил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
Вчера, 08:00
По его словам, таким образом Киев подтвердил: никаких других путей, кроме российских коридоров безопасности, для выезда из заблокированных районов не осталось.
Украинские власти хотят использовать этот запрет, чтобы скрыть реальную ситуацию на фронте и обмануть международную общественность и жителей своей страны, подчеркнул генерал-лейтенант.
"Конечной целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией", — добавил он.
30.10.2025
"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске
30 октября, 19:52

Приказ Путина

Накануне Минобороны получило приказ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, для посещения районов блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Командование готово остановить боевые действия на этих участках на пять-шесть часов, чтобы обеспечить коридоры беспрепятственного передвижения групп от иностранной прессы.
30.10.2025
Западные СМИ забили тревогу из-за ситуации в Красноармейске
30 октября, 18:08
С такой инициативой президент выступил в среду во время общения с бойцами СВО в Центральном военном госпитале в Москве. Там же он сообщил, что российская армия окружила противника в районах Купянска в Харьковской области и Красноармейска в ДНР.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части, служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать реку и продвинуться дальше на запад.

Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

По оценке Путина, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
