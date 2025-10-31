Украина повела себя неблагодарно по отношению к Кубе, заявил Полянский

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украина, проголосовав против резолюции ООН по отмене блокады против Кубы и решив закрыть свое посольство на острове, повела себя отвратительно и неблагодарно по отношению к стране, в свое время отдавшей "последнюю рубашку" для помощи детям из Чернобыля, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в среду заявил о решении закрыть посольство на Кубе. В тот же день состоялось голосование по резолюции, призывающей положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде, введенной США против Кубы. Украина была одной из семи стран, проголосовавших против.
"Это многое говорит об истинной природе киевского режима. Вот так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году. Отвратительное, недостойное и неблагодарное поведение по отношению к стране, которая открыла вам свою душу и отдала последнюю рубашку", - написал Полянский в соцсети X, комментируя заявление Сибиги.
Генеральная ассамблея ООН одобрила в среду резолюцию, призывающую положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде, введенной США против Кубы. Эта резолюция была принята 165 голосами за, при семи против и 12 воздержавшихся. Против резолюции проголосовали США, Израиль, Венгрия, Украина, Северная Македония, Аргентина и Парагвай, воздержались Албания, Босния и Герцеговина, Коста-Рика, Чехия, Эквадор, Эстония, Латвия, Литва, Марокко, Польша, Молдавия и Румыния.
Как заявлял министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, правительство США перед голосованием оказало сильное давление на ряд стран, чтобы снизить уровень поддержки этой резолюции.
Генеральная ассамблея ООН с 1992 года большинством голосов утверждает проект резолюции, призывающий прекратить блокаду против Кубы.
Правительство Кубы ранее заявляло, что с января, когда Дональд Трамп занял пост президента США, санкции против острова ужесточились, усилилось финансовое преследование и появились дополнительные препятствия для приобретения топлива, медикаментов и предметов первой необходимости.