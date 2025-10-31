Украина повела себя неблагодарно по отношению к Кубе, заявил Полянский

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украина, проголосовав против резолюции ООН по отмене блокады против Кубы и решив закрыть свое посольство на острове, повела себя отвратительно и неблагодарно по отношению к стране, в свое время отдавшей "последнюю рубашку" для помощи детям из Чернобыля, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.