Украина повела себя неблагодарно по отношению к Кубе, заявил Полянский - РИА Новости, 31.10.2025
09:12 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052011374.html
Украина повела себя неблагодарно по отношению к Кубе, заявил Полянский
Украина повела себя неблагодарно по отношению к Кубе, заявил Полянский - РИА Новости, 31.10.2025
Украина повела себя неблагодарно по отношению к Кубе, заявил Полянский
Украина, проголосовав против резолюции ООН по отмене блокады против Кубы и решив закрыть свое посольство на острове, повела себя отвратительно и неблагодарно по РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:12:00+03:00
2025-10-31T09:12:00+03:00
в мире
куба
сша
украина
дмитрий полянский
андрей сибига
бруно родригес
оон
куба
сша
украина
в мире, куба, сша, украина, дмитрий полянский, андрей сибига, бруно родригес, оон
В мире, Куба, США, Украина, Дмитрий Полянский, Андрей Сибига, Бруно Родригес, ООН
Украина повела себя неблагодарно по отношению к Кубе, заявил Полянский

Полянский раскритиковал решение Украины закрыть посольство на Кубе

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украина, проголосовав против резолюции ООН по отмене блокады против Кубы и решив закрыть свое посольство на острове, повела себя отвратительно и неблагодарно по отношению к стране, в свое время отдавшей "последнюю рубашку" для помощи детям из Чернобыля, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в среду заявил о решении закрыть посольство на Кубе. В тот же день состоялось голосование по резолюции, призывающей положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде, введенной США против Кубы. Украина была одной из семи стран, проголосовавших против.
Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На Кубе опровергли обвинения США об участии страны в конфликте на Украине
23 октября, 06:13
"Это многое говорит об истинной природе киевского режима. Вот так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году. Отвратительное, недостойное и неблагодарное поведение по отношению к стране, которая открыла вам свою душу и отдала последнюю рубашку", - написал Полянский в соцсети X, комментируя заявление Сибиги.
Генеральная ассамблея ООН одобрила в среду резолюцию, призывающую положить конец экономической, торговой и финансовой блокаде, введенной США против Кубы. Эта резолюция была принята 165 голосами за, при семи против и 12 воздержавшихся. Против резолюции проголосовали США, Израиль, Венгрия, Украина, Северная Македония, Аргентина и Парагвай, воздержались Албания, Босния и Герцеговина, Коста-Рика, Чехия, Эквадор, Эстония, Латвия, Литва, Марокко, Польша, Молдавия и Румыния.
Как заявлял министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, правительство США перед голосованием оказало сильное давление на ряд стран, чтобы снизить уровень поддержки этой резолюции.
Генеральная ассамблея ООН с 1992 года большинством голосов утверждает проект резолюции, призывающий прекратить блокаду против Кубы.
Правительство Кубы ранее заявляло, что с января, когда Дональд Трамп занял пост президента США, санкции против острова ужесточились, усилилось финансовое преследование и появились дополнительные препятствия для приобретения топлива, медикаментов и предметов первой необходимости.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной
24 сентября, 01:05
 
В миреКубаСШАУкраинаДмитрий ПолянскийАндрей СибигаБруно РодригесООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
