МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. У Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников — США и кредиты — иссякают, а Европа не может договориться между собой, пишет британский журнал Economist.
"Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у нее закончатся деньги", — говорится в материале издания.
"Два из трех источников финансирования Украины сейчас иссякают. В феврале, после того как (президент США Дональд — Прим. Ред.) Трамп вошел в Белый дом, ежемесячные финансовые ассигнования Украине прекратились. При этом Украина уже взяла в долг столько, сколько можно. Ее официальный дефицит бюджета составляет примерно пятую часть ВВП, значение госдолга к ВВП по сравнению с довоенным состоянием увеличилось вдвое, примерно до 110%... Остается только Европа", — отмечает издание.
Однако страны Европы пока что не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. В статье также говорится, что, даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа.
Ситуация с замороженными средствами
На прошлой неделе страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования этих средств. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют активы в России при подобном сценарии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.