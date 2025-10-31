Рейтинг@Mail.ru
03:58 31.10.2025
СМИ узнали, когда у Украины могут закончиться средства на войну
СМИ узнали, когда у Украины могут закончиться средства на войну
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия
СМИ узнали, когда у Украины могут закончиться средства на войну

Economist: средства на военные действия у Украины могут закончиться в феврале

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. У Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников — США и кредиты — иссякают, а Европа не может договориться между собой, пишет британский журнал Economist.
"Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у нее закончатся деньги", — говорится в материале издания.
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Украине начали производство чешских снарядов для танков и артиллерии
Вчера, 15:17
Как пишет журнал, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов.
"Два из трех источников финансирования Украины сейчас иссякают. В феврале, после того как (президент США Дональд — Прим. Ред.) Трамп вошел в Белый дом, ежемесячные финансовые ассигнования Украине прекратились. При этом Украина уже взяла в долг столько, сколько можно. Ее официальный дефицит бюджета составляет примерно пятую часть ВВП, значение госдолга к ВВП по сравнению с довоенным состоянием увеличилось вдвое, примерно до 110%... Остается только Европа", — отмечает издание.
Однако страны Европы пока что не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. В статье также говорится, что, даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Вчера, 18:14

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
На прошлой неделе страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования этих средств. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют активы в России при подобном сценарии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Канада передала Украине компоненты для ракетных систем, заявил Ермак
Вчера, 17:12
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
