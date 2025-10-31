Рейтинг@Mail.ru
12:54 31.10.2025 (обновлено: 12:55 31.10.2025)
УВКПЧ ООН призвало США прекратить удары по судам в Карибском заливе
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Удары США по судам в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право, США должны прекратить их и принять все меры, чтобы предотвратить эти внесудебные наказания, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Удары США по судам в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право… США должны прекратить их и принять все меры, чтобы предотвратить эти внесудебные наказания", - процитировала его слова на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США выбрали объекты для ударов в Венесуэле, пишет WSJ
Вчера, 11:41
 
В миреВенесуэлаСШАРавина ШамдасаниООНNBCЖенева (город)
 
 
