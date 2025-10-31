УВКПЧ ООН призвало США прекратить удары по судам в Карибском заливе

ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Удары США по судам в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право, США должны прекратить их и принять все меры, чтобы предотвратить эти внесудебные наказания, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.