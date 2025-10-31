Рейтинг@Mail.ru
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/udar-2052074674.html
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека - РИА Новости, 31.10.2025
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека
Жительница Омска ударила ножом в живот сестру, потому что та сомневалась, что она не способна ранить человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:51:00+03:00
2025-10-31T13:51:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251029/cheljabinsk-2051388445.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск
Происшествия, Омск
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека

МВД: жительница Омска ударила сестру ножом из-за сомнений в способности ранить

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Жительница Омска ударила ножом в живот сестру, потому что та сомневалась, что она не способна ранить человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Две родственницы 55 и 53 лет выпивали в квартире одной из женщин на Нефтезаводской улице в Омске. Женщины смотрели фильм и на экране начался эпизод, в котором один персонаж ударил ножом другого.
"Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна ранить человека с помощью какого-либо оружия. Родственница, недолго думая, ударила её ножом в область живота. Осознав произошедшее, подозреваемая вызвала бригаду скорой помощи", – сообщили в пресс-службе.
Сестра пострадавшей полностью созналась в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". У пострадавшей женщины повреждение желудка, она находится в медицинском учреждении. Ее состояние врачами оценивается как стабильное. Ее сестре грозит до 10 лет колонии.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Челябинске будут судить бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка
29 октября, 09:57
 
ПроисшествияОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала