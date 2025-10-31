Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека

ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Жительница Омска ударила ножом в живот сестру, потому что та сомневалась, что она не способна ранить человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Две родственницы 55 и 53 лет выпивали в квартире одной из женщин на Нефтезаводской улице в Омске . Женщины смотрели фильм и на экране начался эпизод, в котором один персонаж ударил ножом другого.

"Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна ранить человека с помощью какого-либо оружия. Родственница, недолго думая, ударила её ножом в область живота. Осознав произошедшее, подозреваемая вызвала бригаду скорой помощи", – сообщили в пресс-службе.