https://ria.ru/20251031/udar-2052074674.html
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека - РИА Новости, 31.10.2025
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека
Жительница Омска ударила ножом в живот сестру, потому что та сомневалась, что она не способна ранить человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:51:00+03:00
2025-10-31T13:51:00+03:00
2025-10-31T13:51:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251029/cheljabinsk-2051388445.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
Омичка ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может убить человека
МВД: жительница Омска ударила сестру ножом из-за сомнений в способности ранить
ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Жительница Омска ударила ножом в живот сестру, потому что та сомневалась, что она не способна ранить человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Две родственницы 55 и 53 лет выпивали в квартире одной из женщин на Нефтезаводской улице в Омске
. Женщины смотрели фильм и на экране начался эпизод, в котором один персонаж ударил ножом другого.
"Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна ранить человека с помощью какого-либо оружия. Родственница, недолго думая, ударила её ножом в область живота. Осознав произошедшее, подозреваемая вызвала бригаду скорой помощи", – сообщили в пресс-службе.
Сестра пострадавшей полностью созналась в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". У пострадавшей женщины повреждение желудка, она находится в медицинском учреждении. Ее состояние врачами оценивается как стабильное. Ее сестре грозит до 10 лет колонии.