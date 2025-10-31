Рейтинг@Mail.ru
13:37 31.10.2025 (обновлено: 13:46 31.10.2025)
Появилось видео с места массового ДТП в Туле
ДТП в Туле с участием трамвая: есть погибшие и пострадавшие
В Туле на Пролетарском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, двух маршрутных транспортных средств и двух легковых автомобилей.
происшествия, россия, тула, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тула, Дмитрий Миляев, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МВД России опубликовало видео с места массового ДТП в Туле.
На кадрах начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле майор полиции Роман Самсонов сообщает о последствиях инцидента на фоне одного из поврежденных трамваев.
Утром в пятницу на Пролетарском мосту в Туле столкнулись трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что, предварительно, в ДТП погибли четыре человека, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет. По данным главы регионального Минздрава Сергея Мухина, порядка пяти человек находятся в тяжелом состоянии.
Пресс-служба регионального Следственного управления СК России в своем Telegram-канале сообщила, что по факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело.
Источник назвал возможную причину крупного ДТП с трамваем в Туле
