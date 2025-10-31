СК назвал возможную причину ДТП с трамваем в Туле

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Сошедший с рельсов трамвай, предварительно, стал причиной массового ДТП на Пролетарском мосту в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
Утром в пятницу на Пролетарском мосту в Туле столкнулись трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. Погибли четыре человека. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что предварительно, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет. По данным главы регионального минздрава Сергея Мухина, порядка пяти человек находятся в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, утром 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле в результате схода трамвая с рельс произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и двух маршрутных такси, в результате чего погибли и пострадали люди", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах заявлял РИА Новости, что неисправное дорожное полотно, из-за которого занесло трамвай, могло стать причиной аварии.
Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
дополняется ...