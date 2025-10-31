Рейтинг@Mail.ru
СК назвал возможную причину ДТП с трамваем в Туле - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/tula-2052047757.html
СК назвал возможную причину ДТП с трамваем в Туле
СК назвал возможную причину ДТП с трамваем в Туле - РИА Новости, 31.10.2025
СК назвал возможную причину ДТП с трамваем в Туле
Сошедший с рельсов трамвай, предварительно, стал причиной массового ДТП на Пролетарском мосту в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:44:00+03:00
2025-10-31T11:44:00+03:00
происшествия
тула
россия
дмитрий миляев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052010255_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ef81a7bc61f8524fff0ed566c4e01c6.jpg
https://ria.ru/20251031/dtp-2052046154.html
тула
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052010255_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_13b6b4a48e29e0314e180e2fef2991be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тула, россия, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Россия, Дмитрий Миляев, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможную причину ДТП с трамваем в Туле

СК назвал сошедший с рельсов трамвай возможной причиной ДТП на мосту в Туле

© Фото : МЧС Тульской области/TelegramПоследствия ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле
Последствия ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : МЧС Тульской области/Telegram
Последствия ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Сошедший с рельсов трамвай, предварительно, стал причиной массового ДТП на Пролетарском мосту в Туле, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
Утром в пятницу на Пролетарском мосту в Туле столкнулись трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. Погибли четыре человека. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что предварительно, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет. По данным главы регионального минздрава Сергея Мухина, порядка пяти человек находятся в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, утром 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле в результате схода трамвая с рельс произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и двух маршрутных такси, в результате чего погибли и пострадали люди", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах заявлял РИА Новости, что неисправное дорожное полотно, из-за которого занесло трамвай, могло стать причиной аварии.
На месте ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
дополняется ...
 
ПроисшествияТулаРоссияДмитрий МиляевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала