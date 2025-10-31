В Туле возбудили дело после ДТП с трамваем

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. По факту дорожно-транспортного происшествия на Пролетарском мосту в Туле было возбуждено уголовное дело, как сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК России в своем Telegram-канале.

По сведениям Госавтоинспекции, на Пролетарском мосту в Туле столкнулись трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля, в результате чего четыре человека погибли. Губернатор области Дмитрий Миляев сообщил, что травмы получили 20 пассажиров, и среди погибших и раненых детей нет. В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств случившегося.

« "Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле. Следователи выехали на место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство осуществляет контроль за выяснением всех деталей ДТП. Прокурор Пролетарского района Тулы Владимир Савич координирует работу оперативных служб на месте происшествия.