09:24 31.10.2025 (обновлено: 11:52 31.10.2025)
В Туле возбудили дело после ДТП с трамваем
По факту дорожно-транспортного происшествия на Пролетарском мосту в Туле было возбуждено уголовное дело, как сообщила пресс-служба регионального Следственного... РИА Новости, 31.10.2025
происшествия
тула
россия
тульская область
дмитрий миляев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, тула, россия, тульская область, дмитрий миляев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Россия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туле возбудили дело после ДТП с трамваем

СК возбудил уголовное дело после ДТП с трамваем и двумя маршрутками в Туле

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. По факту дорожно-транспортного происшествия на Пролетарском мосту в Туле было возбуждено уголовное дело, как сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК России в своем Telegram-канале.
По сведениям Госавтоинспекции, на Пролетарском мосту в Туле столкнулись трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля, в результате чего четыре человека погибли. Губернатор области Дмитрий Миляев сообщил, что травмы получили 20 пассажиров, и среди погибших и раненых детей нет. В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств случившегося.
"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле. Следователи выехали на место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство осуществляет контроль за выяснением всех деталей ДТП. Прокурор Пролетарского района Тулы Владимир Савич координирует работу оперативных служб на месте происшествия.
Пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале, что установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, а также организация движения на участке дороги находятся под контролем прокуратуры. Кроме того, прокуроры оценят соблюдение требований законодательства при организации перевозки пассажиров и, при наличии оснований, примут комплекс мер реагирования.
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Амурской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека
