Детей среди погибших в ДТП с трамваем в Туле нет
Детей среди погибших и раненных в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле нет, сообщил... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:21:00+03:00
2025-10-31T09:21:00+03:00
2025-10-31T09:21:00+03:00
происшествия
тула
дмитрий миляев
тула
Детей среди погибших в ДТП с трамваем в Туле нет
