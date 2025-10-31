Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с трамваем в Туле пострадали 20 пассажиров
09:06 31.10.2025
В ДТП с трамваем в Туле пострадали 20 пассажиров
В ДТП с трамваем в Туле пострадали 20 пассажиров
Двадцать пассажиров пострадали в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, они получили...
В ДТП с трамваем в Туле пострадали 20 пассажиров

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Двадцать пассажиров пострадали в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей на Пролетарском мосту в Туле, они получили травмы разной степени тяжести, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 4 человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
