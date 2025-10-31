В Туле трамвай столкнулся с двумя маршрутками

ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле, число пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона.