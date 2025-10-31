https://ria.ru/20251031/tula-2052007183.html
В Туле трамвай столкнулся с двумя маршрутками
Один человек погиб в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле, число пострадавших... РИА Новости, 31.10.2025
ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновения трамвая, двух маршрутных такси и легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле, число пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
"В 7.30 произошло ДТП на Пролетарском мосту в Туле
с участием трамвая, двух маршрутных такси и одного легкового автомобиля. По предварительной информации, погиб один человек, количество пострадавших уточняется", - сообщил собеседник агентства.