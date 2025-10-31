Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3520 военных ВСУ - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 31.10.2025
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3520 военных ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3520 военных ВСУ

Группировка "Центр" уничтожили за неделю более 700 военных ВСУ в Красноармейске

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3520 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 700, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. С 27 по 31 октября т. г. в данном районе (Красноармейска - ред) противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
ВС России отбили 23 попытки ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске
Заголовок открываемого материала