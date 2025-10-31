Рейтинг@Mail.ru
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной - РИА Новости, 31.10.2025
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
12:03 31.10.2025
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной - РИА Новости, 31.10.2025
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной
Работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 31.10.2025
ярославская область
ярославль
ярославская область
киров
александр невский
михаил евраев
ярославль, ярославская область, киров, александр невский, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Киров, Александр Невский, Михаил Евраев
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной

Работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской

Центр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Следом за улицей Максимова работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской. Здесь идут подготовительные мероприятия, демонтаж ограждений и тротуарной плитки", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Дорожные знаки Парковка, Инвалиды и Способ постановки транспортного средства на стоянку - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ярославские депутаты поддержали законопроект о льготах на платную парковку
28 октября, 17:35
По его словам, масштабное преобразование исторического центра охватит семь ключевых участков, включая улицы Кирова, Нахимсона и площадь у часовни Александра Невского.
"Создание пешеходных зон предполагает комплексную модернизацию инфраструктуры: замену изношенных тепловых сетей, прокладку новых инженерных коммуникаций, перенос проводов по программе "Чистое небо", формирование безбарьерной среды. Такой подход позволит повысить не только комфортность городской среды, но и туристическую привлекательность Ярославля, создать новые возможности для бизнеса", - отметил Евраев.
Он подчеркнул, что все работы ведутся с учетом интересов жителей – ограничения движения вводятся поэтапно, с предварительным уведомлением.
"После завершения благоустройства мы получим современное, функциональное пространство", - резюмировал глава региона.
Благоустроенные пешеходные центры появятся также в Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском. Работы во всех пяти городах должны быть завершены до конца 2026 года, добавил Михаил Евраев.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Евраев: пешеходные зоны в центрах ярославских городов привлекут туристов
28 октября, 17:50
 
Ярославская область Ярославль Ярославская область Киров Александр Невский Михаил Евраев
 
 
