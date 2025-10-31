https://ria.ru/20251031/tsentr-2052052299.html
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной - РИА Новости, 31.10.2025
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной
Работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:03:00+03:00
2025-10-31T12:03:00+03:00
2025-10-31T12:03:00+03:00
ярославская область
ярославль
ярославская область
киров
александр невский
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg
https://ria.ru/20251028/dushko-2051268720.html
https://ria.ru/20251028/evraev-2051273598.html
ярославль
ярославская область
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e41b6472a527d8157b1a9d42d95edb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, ярославская область, киров, александр невский, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Киров, Александр Невский, Михаил Евраев
Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной
Работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Следом за улицей Максимова работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской. Здесь идут подготовительные мероприятия, демонтаж ограждений и тротуарной плитки", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По его словам, масштабное преобразование исторического центра охватит семь ключевых участков, включая улицы Кирова, Нахимсона и площадь у часовни Александра Невского.
"Создание пешеходных зон предполагает комплексную модернизацию инфраструктуры: замену изношенных тепловых сетей, прокладку новых инженерных коммуникаций, перенос проводов по программе "Чистое небо", формирование безбарьерной среды. Такой подход позволит повысить не только комфортность городской среды, но и туристическую привлекательность Ярославля, создать новые возможности для бизнеса", - отметил Евраев.
Он подчеркнул, что все работы ведутся с учетом интересов жителей – ограничения движения вводятся поэтапно, с предварительным уведомлением.
"После завершения благоустройства мы получим современное, функциональное пространство", - резюмировал глава региона.
Благоустроенные пешеходные центры появятся также в Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском. Работы во всех пяти городах должны быть завершены до конца 2026 года, добавил Михаил Евраев.