Улицу Депутатскую в центре Ярославля сделают пешеходной

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Следом за улицей Максимова работы по созданию в Ярославле пешеходного центра начались на улице Депутатской. Здесь идут подготовительные мероприятия, демонтаж ограждений и тротуарной плитки", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По его словам, масштабное преобразование исторического центра охватит семь ключевых участков, включая улицы Кирова, Нахимсона и площадь у часовни Александра Невского.

"Создание пешеходных зон предполагает комплексную модернизацию инфраструктуры: замену изношенных тепловых сетей, прокладку новых инженерных коммуникаций, перенос проводов по программе "Чистое небо", формирование безбарьерной среды. Такой подход позволит повысить не только комфортность городской среды, но и туристическую привлекательность Ярославля, создать новые возможности для бизнеса", - отметил Евраев.

Он подчеркнул, что все работы ведутся с учетом интересов жителей – ограничения движения вводятся поэтапно, с предварительным уведомлением.

"После завершения благоустройства мы получим современное, функциональное пространство", - резюмировал глава региона.