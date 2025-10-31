ВС Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность, пишут СМИ

В материале отмечается, что силы обороны Тринидада и Тобаго переведены на уровень боевой тревоги "State One Alert Level" - это высший уровень оперативной готовности.

По данным издания, солдатам предписано прибыть на базы к 18.00 по местному времени (01.00 мск 1 окт), общий сбор назначен на 18.30. При этом военнослужащие, находящиеся в отпусках, на лечении или в процессе увольнения, обязаны оставаться по месту официального проживания и быть наготове.