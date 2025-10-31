ВС Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность, пишут СМИ

МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Вооружённые силы Тринидада и Тобаго приведены в состояние полной боевой готовности, всем военнослужащим и офицерам Береговой охраны приказано вернуться на базы не позднее вечера пятницы, сообщила газета Trinidad Express.
В материале отмечается, что силы обороны Тринидада и Тобаго переведены на уровень боевой тревоги "State One Alert Level" - это высший уровень оперативной готовности.
По данным издания, солдатам предписано прибыть на базы к 18.00 по местному времени (01.00 мск 1 окт), общий сбор назначен на 18.30. При этом военнослужащие, находящиеся в отпусках, на лечении или в процессе увольнения, обязаны оставаться по месту официального проживания и быть наготове.
"Около 11 утра состоялось совещание старших должностных лиц сил обороны... Высокопоставленные военные источники сообщили Express, что эта мера предосторожности переводит Силы обороны в режим ожидания реагирования на любые потенциальные беспорядки регионального или национального масштаба", - сказано в тексте Trinidad Express.
Десантный корабль США USS Iwo Jima и сопровождающие его суда находятся примерно в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила, что ставит их в пределах досягаемости для проведения возможных военных операций, сообщило ранее издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.
Другое издание Miami Herald со ссылкой на источники писало, что США могут нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передавало агентство Рейтер.
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.