Рейтинг@Mail.ru
Советник главы ЦБ рассказал, когда доллар сможет стоить 50 рублей - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 31.10.2025 (обновлено: 20:32 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/tremasy-2052175123.html
Советник главы ЦБ рассказал, когда доллар сможет стоить 50 рублей
Советник главы ЦБ рассказал, когда доллар сможет стоить 50 рублей - РИА Новости, 31.10.2025
Советник главы ЦБ рассказал, когда доллар сможет стоить 50 рублей
Стоимость доллара сможет упасть до 50 рублей, если Центральный банк Соединенных Штатов потеряет контроль над инфляцией, сообщил советник главы Банка России... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:12:00+03:00
2025-10-31T20:32:00+03:00
экономика
сша
кирилл тремасов
центральный банк рф (цб рф)
балтийский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148586/86/1485868643_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0ac99ca965c09512b300bacef0b2a578.jpg
https://ria.ru/20250531/rubl-2020096966.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148586/86/1485868643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a6a0b424631107cbec9bc56ea13532c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф), балтийский федеральный университет
Экономика, США, Кирилл Тремасов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Балтийский федеральный университет
Советник главы ЦБ рассказал, когда доллар сможет стоить 50 рублей

В ЦБ рассказали об условиях для курса в 50 рублей для доллара США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Стоимость доллара сможет упасть до 50 рублей, если Центральный банк Соединенных Штатов потеряет контроль над инфляцией, сообщил советник главы Банка России Кирилл Тремасов.
«

"Если будет потерян контроль над инфляцией на долгий период, то вот в этом случае да, курс рубля начнет устойчиво укрепляться по отношению к американской валюте. Там любой курс в зависимости от того, какая будет инфляция в США, у нас она будет вблизи четырех процентов", — сказал он.

Тремасов принял участие в коммуникационной сессии "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект" в БФУ имени Канта, где также встретился с академическим сообществом.
Сессия проводится ежегодно во всех регионах для разъяснения целей, мер и результатов денежно-кредитной политики, которую проводит ЦБ, а также основных факторов и рисков, повлиявших на принятие советом директоров решения по ключевой ставке.
Денежные купюры Банка России и долларов США - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют
31 мая, 06:33
 
ЭкономикаСШАКирилл ТремасовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Балтийский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала