Трамп попросил законодателей разобраться в убийстве христиан в Нигерии - РИА Новости, 31.10.2025
21:48 31.10.2025
Трамп попросил законодателей разобраться в убийстве христиан в Нигерии
в мире
нигерия
сша
дональд трамп
тед круз (сенатор от штата техас)
нигерия
сша
2025
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и доложить ему свои выводы.
"Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Убивают тысячи христиан. За эту массовую резню ответственны радикальные исламисты... Я прошу конгрессмена Райли Мура вместе с председателем Томом Коулом и комитетом по ассигнованиям палаты представителей немедленно заняться этим вопросом и доложить мне", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также объявил, что дает Нигерии статус страны, вызывающей особую озабоченность.
Ранее американский сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворствовании убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства.
Нигерия впоследствии создала комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны после соответствующих заявлений в США.
