https://ria.ru/20251031/tramp-2052207048.html
Трамп ответил на вопрос о месте и деталях ядерных испытаний
Трамп ответил на вопрос о месте и деталях ядерных испытаний - РИА Новости, 31.10.2025
Трамп ответил на вопрос о месте и деталях ядерных испытаний
Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что он мог ошибиться в формулировках о ядерных испытаниях, заявил, что знает, что Соединенные Штаты делают... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T21:21:00+03:00
2025-10-31T21:21:00+03:00
2025-10-31T21:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050781335.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Трамп ответил на вопрос о месте и деталях ядерных испытаний
Трамп на вопрос о деталях ядерных испытаний ответил, что знает, что делает
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что он мог ошибиться в формулировках о ядерных испытаниях, заявил, что знает, что Соединенные Штаты делают и где.
«
"Я не буду этого говорить. Я точно знаю, что мы делаем, где мы это делаем, но если другие страны это делают, то и мы тоже", - заявил Трамп
журналистам в ответ на уточняющий вопрос о месте и деталях ядерных испытаний.
Ранее бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель в комментарии РИА Новости предположил, что Трамп перепутал виды испытаний ядерного арсенала, скорее всего подразумевая средства доставки, а не ядерные боеприпасы.