21:21 31.10.2025
Трамп ответил на вопрос о месте и деталях ядерных испытаний
в мире
сша
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
в мире, сша, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что он мог ошибиться в формулировках о ядерных испытаниях, заявил, что знает, что Соединенные Штаты делают и где.
"Я не буду этого говорить. Я точно знаю, что мы делаем, где мы это делаем, но если другие страны это делают, то и мы тоже", - заявил Трамп журналистам в ответ на уточняющий вопрос о месте и деталях ядерных испытаний.
Ранее бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель в комментарии РИА Новости предположил, что Трамп перепутал виды испытаний ядерного арсенала, скорее всего подразумевая средства доставки, а не ядерные боеприпасы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
27 октября, 08:00
 
В миреСШАДональд Трампмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
