Эксперт оценил заявления Трампа об испытаниях ЯО

ЛИМА, 31 окт - РИА Новости. Распоряжение президента США Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия является частью кампании по эскалации угроз в мире, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости секретарь по международным отношениям перуанской партии "Красная Родина" Артуро Аяла.

"Заявление Трампа является частью эскалации агрессивной кампании США и их союзников... Сегодня мы столкнулись с новой угрозой: испытаниями ядерного оружия, проводимыми США", - полагает перуанский политик.

Аяла называет подобные меры нежелательными. По его мнению, действия президента США лишь способствуют дальнейшей эскалации угроз и воинственной риторики на мировой арене.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.