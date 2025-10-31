Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил заявления Трампа об испытаниях ЯО - РИА Новости, 31.10.2025
01:29 31.10.2025
Эксперт оценил заявления Трампа об испытаниях ЯО
Эксперт оценил заявления Трампа об испытаниях ЯО - РИА Новости, 31.10.2025
Эксперт оценил заявления Трампа об испытаниях ЯО
Распоряжение президента США Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия является частью кампании по эскалации угроз в мире, такое мнение выразил в... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T01:29:00+03:00
2025-10-31T01:29:00+03:00
2025
РИА Новости
Новости
Эксперт оценил заявления Трампа об испытаниях ЯО

Политик Аяла: заявления Трампа о ЯО являются частью кампании по эскалации

ЛИМА, 31 окт - РИА Новости. Распоряжение президента США Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия является частью кампании по эскалации угроз в мире, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости секретарь по международным отношениям перуанской партии "Красная Родина" Артуро Аяла.
"Заявление Трампа является частью эскалации агрессивной кампании США и их союзников... Сегодня мы столкнулись с новой угрозой: испытаниями ядерного оружия, проводимыми США", - полагает перуанский политик.
00:03
Аяла называет подобные меры нежелательными. По его мнению, действия президента США лишь способствуют дальнейшей эскалации угроз и воинственной риторики на мировой арене.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы.
