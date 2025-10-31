Рейтинг@Mail.ru
Осужденный по делу о покушении на Трампа попросил перевода в другую тюрьму - РИА Новости, 31.10.2025
00:38 31.10.2025
Осужденный по делу о покушении на Трампа попросил перевода в другую тюрьму
Осужденный по делу о покушении на Трампа попросил перевода в другую тюрьму

Осужденный по делу о покушении на Трампа Рут попросил перевода в другую тюрьму

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Признанный виновным в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Рут попросил перевести его в тюрьму, где был бы разрешен ассистированный сиуицид, следует из его обращения в суд, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Рута 23 сентября признали виновным по всем пунктам обвинения. Он попытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта.
Райан Раут - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ: осужденный по делу о покушении на Трампа попытался покончить с собой
23 сентября, 22:02
"Я хотел бы заранее подготовиться к вынесению приговора и убедительно прошу поместить меня в штат, где существует практика оказания помощи в самоубийстве, поскольку я постоянно терплю неудачу", - написал Рут в ходатайстве.
Признанный виновным в покушении также выразил свою готовность быть обмененным на любого другого человека, который сейчас содержится в заключении за границей.
"Что может быть благороднее, чем умереть, заменив американского мужчину иранской женщиной, которая отстаивает свои человеческие права", - говорится в документе.
Вторая попытка покушения на Трампа была предотвращена 15 сентября 2024 года. Секретная служба задержала 58-летнего Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалеку от поля для гольфа, где будущий 47-й президент США играл партию. В его машине агенты ФБР нашли десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки, как присоединиться к украинским войскам. Позже выяснилось, что за месяц до ареста он пытался приобрести на Украине гранатомет или переносной зенитно-ракетный комплекс.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него
23 сентября, 22:21
 
