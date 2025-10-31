Осужденный по делу о покушении на Трампа попросил перевода в другую тюрьму

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Признанный виновным в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Рут попросил перевести его в тюрьму, где был бы разрешен ассистированный сиуицид, следует из его обращения в суд, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Рута 23 сентября признали виновным по всем пунктам обвинения. Он попытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта.

"Я хотел бы заранее подготовиться к вынесению приговора и убедительно прошу поместить меня в штат, где существует практика оказания помощи в самоубийстве, поскольку я постоянно терплю неудачу", - написал Рут в ходатайстве.

Признанный виновным в покушении также выразил свою готовность быть обмененным на любого другого человека, который сейчас содержится в заключении за границей.

"Что может быть благороднее, чем умереть, заменив американского мужчину иранской женщиной, которая отстаивает свои человеческие права", - говорится в документе.