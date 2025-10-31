Шохин оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской

СТАМБУЛ, 31 окт - РИА Новости. Строительство тоннеля между РФ и Аляской через Берингов пролив экономически сейчас нецелесообразно, России лучше сосредоточиться на внутренних инфраструктурных проектах, таких как Северный широтный ход, считает глава РСПП Александр Шохин.

"Я думаю, что в этом веке, да. Но амбиции должны быть", - сказал Шохин журналистам, отвечая на вопрос, считает ли он строительство тоннеля экономически нецелесообразным.