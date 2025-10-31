Рейтинг@Mail.ru
Шохин оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской - РИА Новости, 31.10.2025
14:06 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/tonnel-2052079044.html
Шохин оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской
Шохин оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской - РИА Новости, 31.10.2025
Шохин оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской
Строительство тоннеля между РФ и Аляской через Берингов пролив экономически сейчас нецелесообразно, России лучше сосредоточиться на внутренних инфраструктурных... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:06:00+03:00
2025-10-31T14:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_200d8623dcfb224f847bce6659212b74.jpg
https://ria.ru/20251029/mid-2051376625.html
https://ria.ru/20251026/tonnel-2050737151.html
Шохин оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской

Шохин считает строительство тоннеля между РФ и Аляской пока нецелесообразным

СТАМБУЛ, 31 окт - РИА Новости. Строительство тоннеля между РФ и Аляской через Берингов пролив экономически сейчас нецелесообразно, России лучше сосредоточиться на внутренних инфраструктурных проектах, таких как Северный широтный ход, считает глава РСПП Александр Шохин.
"Мы довольно долго обсуждали перспективы Северного широтного хода, он частично существует", - сказал Шохин в кулуарах XVIII Веронского Евразийского экономического форума.
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Посол МИД оценил идею строительства тоннеля между Россией и США
29 октября, 08:10
"Я думаю, что в этом веке, да. Но амбиции должны быть", - сказал Шохин журналистам, отвечая на вопрос, считает ли он строительство тоннеля экономически нецелесообразным.
"То есть технологии Маска, наверное, позволяют это сделать (построить тоннель через Берингов пролив - ред.)", - добавил он.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску . По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Говоря о российских северных проектах, которые нужно реализовать, Шохин напомнил о сталинских полярных проектах "Дорога 501" и "Дорога 503", которые не были завершены, а также о необходимости достройки железной дороги в Якутии в сложных погодных и природных условиях, а также строительство глубоководных портов в морях Северного Ледовитого океана для круглогодичного судоходства на Северном морском пути и освоение месторождений редкоземельных металлов.
Дмитриев о тоннеле между Россией и Аляской - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Идея тоннеля между Россией и США обсуждается, заявил глава РФПИ
26 октября, 16:35
 
РоссияБерингов проливАляскаАлександр ШохинКирилл ДмитриевРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
