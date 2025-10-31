Рейтинг@Mail.ru
CNN: Пентагон одобрил поставки ВСУ Tomahawk до встречи Трампа с Зеленским - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 31.10.2025
CNN: Пентагон одобрил поставки ВСУ Tomahawk до встречи Трампа с Зеленским
Разрешение Пентагона на поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk было передано Белому дому еще перед встречей президента США Дональда Трампа с...
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
сша
россия
украина
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО
CNN: Пентагон одобрил поставки ВСУ Tomahawk до встречи Трампа с Зеленским

CNN: США до встречи Трампа с Зеленским дали разрешение на поставки ВСУ Tomahawk

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Разрешение Пентагона на поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk было передано Белому дому еще перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским ранее в октябре, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Объединенный штаб (вооруженных сил США - ред.) проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, прямо перед встречей Трампа с Зеленским", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Mundo: Трамп может поставить Украине больше Tomahawk, чем планировал
8 октября, 09:24
Утверждается, что эта оценка сперва воодушевила европейских союзников США, однако позднее американские и европейские чиновники были удивлены из-за решения Трампа не давать согласия на поставки Киеву Tomahawk.
«
"Затем за закрытыми дверями он (Трамп - ред.) сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять - по крайней мере, пока", - отмечает телеканал.
По данным CNN, Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сочтя, что это не нанесет ущерба американским запасам вооружений и окончательное политическое решение по вопросу передачи данных ракет остаётся за Трампом.
Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вэнс прокомментировал вопрос возможной поставки Украине Tomahawk
20 октября, 03:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
