CNN: Пентагон одобрил поставки ВСУ Tomahawk до встречи Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Разрешение Пентагона на поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk было передано Белому дому еще перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским ранее в октябре, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Объединенный штаб (вооруженных сил США - ред.) проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, прямо перед встречей Трампа с Зеленским", - говорится в публикации на сайте телеканала.
"Затем за закрытыми дверями он (Трамп - ред.) сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять - по крайней мере, пока", - отмечает телеканал.
Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
