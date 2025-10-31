https://ria.ru/20251031/svo-2052105361.html
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы - РИА Новости, 31.10.2025
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы
Киевский режим не позволит журналистам из Европы и США посещать окруженные районы, чтобы не разрушался миф об успехах ВСУ на фронте, написал ирландский... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:18:00+03:00
2025-10-31T15:18:00+03:00
2025-10-31T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
европа
сша
чей боуз
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1c8ceb2f99a749151befd185d228cd4d.jpg
https://ria.ru/20251031/plan-2052075695.html
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2051992095.html
киев
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f1c0a48ffeb2cabec37f7b7cc033e1ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, европа, сша, чей боуз, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Европа, США, Чей Боуз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы
Боуз: Киев не пустит журналистов на передовую ради поддержки видимости победы