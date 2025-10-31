Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 31.10.2025 (обновлено: 15:49 31.10.2025)
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы - РИА Новости, 31.10.2025
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы
Киевский режим не позволит журналистам из Европы и США посещать окруженные районы, чтобы не разрушался миф об успехах ВСУ на фронте, написал ирландский... РИА Новости, 31.10.2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Европа, США, Чей Боуз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Журналист раскрыл, почему Киев не пустит западные СМИ в окруженные районы

Боуз: Киев не пустит журналистов на передовую ради поддержки видимости победы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевский режим не позволит журналистам из Европы и США посещать окруженные районы, чтобы не разрушался миф об успехах ВСУ на фронте, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Они хотят поддерживать иллюзию победы, проигрывая снова и снова", - отметил он.
Журналист добавил, что теперь еще тысячи людей погибнут "за НАТО, наркофюрера и Фон дер Ляйен".
Накануне президент России Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ.
По словам Путина, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
По оценке президента, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
