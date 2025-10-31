Девять автомобилей отправляют из республики Алтай для участников СВО

БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Девять автомобилей и подарки отправляют из республики Алтай для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

"Оправляется гуманитарный караван, с ним от Народного фронта республики Алтай переправляем 9 автомобилей для наших земляков и много разного нужного гуманитарного груза - от чая и меда до генераторов", - говорится в сообщении.