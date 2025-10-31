https://ria.ru/20251031/svo-2052049062.html
Девять автомобилей отправляют из республики Алтай для участников СВО
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Девять автомобилей и подарки отправляют из республики Алтай для участников спецоперации, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Оправляется гуманитарный караван, с ним от Народного фронта республики Алтай переправляем 9 автомобилей для наших земляков и много разного нужного гуманитарного груза - от чая и меда до генераторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе груза также сладкие подарки от жителей региона, полезные бальзамы, антидроновые одеяла.