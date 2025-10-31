Жителя Калининграда осудили за фейки о российской армии

КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к шести годам колонии жителя областного центра за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В мае 2022 года подсудимый в соцсети разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы имевших место действиях российских военных в ходе специальной военной операции.
Житель Калининграда признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).
"Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на 4 года", - говорится в Telegram- канале прокуратуры Калининградской области.