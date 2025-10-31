Жителя Калининграда осудили за фейки о российской армии

КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к шести годам колонии жителя областного центра за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В мае 2022 года подсудимый в соцсети разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы имевших место действиях российских военных в ходе специальной военной операции.