Суд в Париже рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози

ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении находящегося в тюрьме бывшего президента Франции Николя Саркози 10 ноября, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
"Апелляционный суд Парижа рассмотрит прошение об освобождении Николя Саркози 10 ноября", - говорится в материале.
Слушание ходатайства, поданного адвокатами экс-президента Франции, назначено в понедельник, 10 ноября, на 11.30 мск (9.30 по местному времени). Ожидается, что решение Апелляционный суд вынесет в тот же день. Если инстанция удовлетворит ходатайство, это приведет к немедленному освобождению Саркози из тюрьмы и возможной замене наказания на домашний арест с электронным браслетом, сообщает агентство.
По информации АФП, прошение об освобождении Саркози вызвано тем, что адвокаты сочли неправомерным заключение экс-президента в тюрьму после того, как он подал апелляцию на судебное решение. Подача апелляции восстановила, по мнению адвокатов, действие в отношении Саркози презумпции невиновности, пишет агентство.
Саркози на прошлой неделе поместили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые будут обеспечивать его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
