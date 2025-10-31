Суд в Париже рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози

По информации АФП, прошение об освобождении Саркози вызвано тем, что адвокаты сочли неправомерным заключение экс-президента в тюрьму после того, как он подал апелляцию на судебное решение. Подача апелляции восстановила, по мнению адвокатов, действие в отношении Саркози презумпции невиновности, пишет агентство.

Саркози на прошлой неделе поместили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые будут обеспечивать его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил.