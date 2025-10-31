Суд в Париже рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози

Рейтинг@Mail.ru
18:16 31.10.2025 (обновлено: 19:46 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/sud-2052175906.html
Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении находящегося в тюрьме бывшего президента Франции Николя Саркози 10 ноября, сообщает в пятницу... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:16:00+03:00
2025-10-31T19:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131006/75/1310067567_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_970f14a26c19cb62f02ab5150f02ff84.jpg
https://ria.ru/20251023/sarkozi-2050096762.html
https://ria.ru/20251022/sarkozi-2049777384.html
в мире, париж, франция, николя саркози, ливия
AFP: апелляционный суд рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози 10 ноября

ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении находящегося в тюрьме бывшего президента Франции Николя Саркози 10 ноября, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
"Апелляционный суд Парижа рассмотрит прошение об освобождении Николя Саркози 10 ноября", - говорится в материале.
СМИ сообщили об издевательствах над Саркози в тюрьме
23 октября, 15:15
Слушание ходатайства, поданного адвокатами экс-президента Франции, назначено в понедельник, 10 ноября, на 11.30 мск (9.30 по местному времени). Ожидается, что решение Апелляционный суд вынесет в тот же день. Если инстанция удовлетворит ходатайство, это приведет к немедленному освобождению Саркози из тюрьмы и возможной замене наказания на домашний арест с электронным браслетом, сообщает агентство.
По информации АФП, прошение об освобождении Саркози вызвано тем, что адвокаты сочли неправомерным заключение экс-президента в тюрьму после того, как он подал апелляцию на судебное решение. Подача апелляции восстановила, по мнению адвокатов, действие в отношении Саркози презумпции невиновности, пишет агентство.
Саркози на прошлой неделе поместили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые будут обеспечивать его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
К Саркози в тюрьме приставили полицейских из-за угрозы безопасности
22 октября, 10:30
 
