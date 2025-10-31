Рейтинг@Mail.ru
17:31 31.10.2025
Следствие намерено объявить в розыск блогера Лизу Миллер
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие намерено объявить в розыск блогера Лизу Миллер

Подозреваемую в неуплате налогов блогера Лизу Миллер могут объявить в розыск

© Фото : @kto_takayaЛиза Миллер
© Фото : @kto_takaya
Лиза Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следствие намерено объявить в розыск блогера Елизавету Батюту, известную в медиапространстве как Лиза Миллер и подозреваемую в легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Российские следователи возбудили против блогера уголовное дело о легализации денежных средств.
"Установлено, что Батюта находится на территории иностранного государства. Следователи столичного СК в ближайшее время планируют заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск", - говорится в сообщении.
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Блогер Маркарян раскаялся, заявил адвокат
3 сентября, 18:08
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
