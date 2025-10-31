Следствие намерено объявить в розыск блогера Лизу Миллер

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следствие намерено объявить в розыск блогера Елизавету Батюту, известную в медиапространстве как Лиза Миллер и подозреваемую в легализации денежных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.