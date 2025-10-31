https://ria.ru/20251031/sud-2052157334.html
Против блогера Лизы Миллер возбудили дело о неуплате налогов
россия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Блогер Елизавета Батюта, известная в медиапространстве как Лиза Миллер, по версии следствия, уклонилась от уплаты налогов на 130 миллионов рублей и часть этих средств легализовала, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Российские следователи возбудили против блогера уголовное дело о легализации денежных средств.
"По данным следствия, в 2020-2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования следствие изучает сведения о финансовых операциях, блогер также будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в экономической сфере.