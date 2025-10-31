Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман*

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии, сообщает столичная прокуратура.

А 8 июля 2024 года в социальной сети она публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.