Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман*
Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман* - РИА Новости, 31.10.2025
Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман*
Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии, сообщает столичная... РИА Новости, 31.10.2025
Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман*
Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман за реабилитацию нацизма
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал иноагенту Тамаре Эйдельман
* меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ
(реабилитация нацизма) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы
.
По версии следствия, 5 мая 2024 года Эйдельман* опубликовала на публичном канале, администрируем ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР
в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.
А 8 июля 2024 года в социальной сети она публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.
Эйдельман* проживает за границей.
*признана в РФ иноагентом